Мероприятия к 30-летию АНК прошли в Актобе

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

19 февраля в Актюбинской области состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: АНК

В рамках Республиканской конференции АНК «30 лет Единства и Согласия» состоялось обсуждение ключевых аспектов развития общественных структур АНК, Советов аксакалов, матерей, этномедиации, а также молодежных инициатив, направленных на укрепление общенациональных ценностей.

Заместитель Председателя АНК Марат Азильханов и аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнули важность года 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и отметили значимость качественного проведения мероприятий, приуроченных к данному событию, в особенности подготовке к XXXIVсессии и региональным сессиям АНК.

Председатель Научно-экспертного совета АНК, заместитель директора Института этнополитических исследований МКИ Айгуль Садвокасова в ходе конференции рассказала о научно-методологической базе деятельности Ассамблеи.

Заместитель председателя Совета этномедиации, руководитель Центра медиации и права «Парасат» Гульмайдан Урозбаева презентовала специализированный курс «Межэтнические особенности и медиация».

С 19 по 21 февраля 2025 года в г.Актобе запланирован семинар-тренинг, направленный на совершенствование знаний и навыков в сфере этномедиации.

В рамках мероприятий открыт молодежный коворкинг-центр представительства Ассамблея жастары Актюбинской области. Участники концеренции ознакомились с деятельностью молодежного крыла АНК региона.

В целом мероприятия Ассамблеи народа Казахстана в Актюбинской области стали важными шагами в продвижении ценностей общенационального единства и межэтнического согласия.

 

#Актобе #АНК #юбилей

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