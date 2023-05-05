Меры социальной поддержки военных расширят в Казахстане

Президент
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В 2024 году оклад за воинское звание вырастет на 30%. Об этом в ходе Всеармейского совещания сообщил глава государства – верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Фото: пресс-служба президента РК

Как обозначил президент, для военнослужащих важно наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе. Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу.

Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность, напомнил глава государства.

«В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных.

Наш долг – превратить юношей в настоящих солдат, истинных профессионалов своего дела. Они должны стать образцом для подрастающего поколения. У них должна быть и достойная заработная плата. Правительству при переходе на единую систему оплаты труда военнослужащих следует принять это во внимание.

В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров, заверил президент.

#Токаев #президент #военнослужащие #армия #праздник #совещание #дата #День защитника Отечества

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