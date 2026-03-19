Аргентинская футбольная суперзвезда Лионель Месси забил 900-й гол в своей карьере в среду

Он забил за "Интер Майами" против "Нэшвилла" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. 38-летний Месси открыл счет на 7-й минуте плотным ударом в этом матче на выбывание регионального клубного турнира, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Месси забил 81 гол за "Майами" с момента своего прихода в Североамериканскую футбольную лигу (MLS) в 2023 году, уточняет AFP.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ранее забил 672 гола за испанскую "Барселону", 32 - за "Пари Сен-Жермен", а также 115 голов - за сборную Аргентины.

900-й гол Месси был забит спустя 21 год после его первого профессионального дебюта, когда он забил за "Барселону" в победе 2:0 над "Альбасете" в 2005 году.

В настоящее время активно муссируются слухи о возвращении Лео в "Барселону" после окончания контракта в США.