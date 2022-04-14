Свежий выпуск Место встречи – Астрахань 14 апреля 2022 г. 2:04 Кенжегулова Адия корреспондент Продолжается межпарламентский диалог между двумя странами. В Астрахани под председательством первого заместителя Совета Федерации Федерального собрания России Андрея Яцкина и заместителя председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов двух стран. В ходе заседания были рассмотрены состояние и перспективы межпарламентского взаимодействия в рамках достигнутых казахстанско-российских договоренностей, в частности в сфере приграничного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения, образования и экологии. С казахстанской стороны в работе заседания приняли участие сенаторы Бейбит Исабаев, Ахылбек Куришбаев, Нуржан Нурсипатов, Ерик Султанов, Сергей Карплюк.