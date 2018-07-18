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​Месяц большого футбола
Иран Макенов

В пресс-конференции приняли участие председатель правления АО РТРК «Казахстан» Ерлан Карин и директор телеканала Qazsport Павел Цыбулин.

По словам Ерлана Карина, чемпионат мира – это всегда праздник для любителей футбола.

– Телеканалы Qazaqstan и Qazsport показали все 64 матча мирового первенства, и наши зрители с удовольствием следили за развитием футбольных событий в прямом эфире. Рейтинги телетрансляций матчей ЧМ-2018 в панели «Города с численностью населения более 100 000 человек» выросли на 16% по сравнению с ЧМ-2014, – отметил он.

Кстати, самым просматриваемым матчем на телеканале Qazaqstan стала игра Россия – Египет с долей 47,4% и рейтингом 6,97. Кроме того, в топ-транс­ляций с долей 44,3% и рейтингом 7,32% вошел матч Россия – Хорватия, представленный на телеканале Qazsport. Для сравнения, наименее успешной футбольной трансляцией на телеканалах стал матч Швейцария – Коста-Рика – с долей 5,3% и рейтингом 0,58%.

Помимо этого, наши телезрители смотрели поединки не только по телеканалам, но и по мобильному приложению Qazaqstan TV. Посещаемость ресурса составила около 1,5 млн сеансов.

– Чемпионат мира по футболу, считаю, мы осветили достойно, получили много хороших откликов от телезрителей. Так, в субботу 7 июля Qazsport в ЦА 6+ установил абсолютный рекорд по среднесуточной доле телесмотрения за всю историю замеров – 18,3% за день. Рейтинг телеканала составил 1,6%, – отметил в свою очередь директор спортивного канала Павел Цыбулин.

Была отмечена работа комментаторов, которые по максимуму отработали все матчи. Во всех аккаунтах телерадиокорпорации в соцсетях ранее был объявлен конкурс, и в итоге лучшими комментаторами признаны Ермухаммед Маулен, Есей Женисулы, Сергей Райлян и Тимур Сулейменов.

С особой гордостью Ерлан Карин отметил тот факт, что накануне в адрес телерадиокорпорации пришло благодарственное письмо от ФИФА за качественно проделанную работу. К слову, ТРК «Казахстан» уже имеет права на трансляцию следующего чемпио­ната мира по футболу FIFA 2022, который состоится в Катаре.

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