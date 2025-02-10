Метели и осадки продолжатся в ближайшие дни в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду северных областей республики будет формировать ложбина Северного циклона, а южные регионы будут под воздействием Южного циклона, с чем ожидается снег, метель, в дневные часы на юге и юго-востоке страны прогнозируются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, с гололедными явлениями.

По республике ожидается усиление ветра, туман.

Преобладающая температура воздуха на западе РК ожидается ночью 5-13 мороза, днем 6 мороза - 1 тепла,

- на юго-западе страны ночью 1-9 мороза, днем 3 мороза - 2 тепла,

- на северо-западе республики минимальная температура повысится от 10-18 до 7-16 мороза, максимальная температура будет в пределах 3-10 мороза,

- на севере Казахстана ожидается колебание температуры ночью от 7-20 до 10-22 мороза, днем понижение температуры от 2-8 до 5-11 мороза,

- на востоке и в центре РК прогнозируется повышение от 10-23 до 7-18 мороза,

- в южных областях ожидается повышение от 5-13 до 0-10 мороза, днем от 5 мороза - 5 тепла до 1 мороза - 7 тепла,

- на юго-востоке страны повышение ночью от 5-25 до 3-20 мороза, днем температурный фон 5 мороза - 5 тепла,

- в горных районах 6-11 мороза.