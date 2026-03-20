О погоде в Казахстане на 21-23 марта сообщили синоптики

По республике прогнозируется туман, гололед

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на 21-23 марта, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в отдельные дни на севере и в южной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в дневные часы на юге страны - гроза. А на остальной территории прогнозируется погода без осадков.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на западе страны до 12-17 тепла, в Мангистауской области до 18-23 тепла, на севере, в центре республики до 3-8 тепла, в области Улытау до 15-20 тепла, на востоке страны до 5-15 тепла, на юге до 20-25 тепла, на юго-востоке до 15-23 тепла.

 

