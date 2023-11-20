Метро нельзя достроить, но можно полюбить

– Метро в Алматы одно из самых молодых в мире. Но мы знаем, как долго оно планировалось и строилось. Омарбай Алтынбекович, Вы же наверняка помните, как это было?

– Идея строительства метрополитена в столице Казахской ССР обсуждалась еще с середины 70-х годов прошлого века. Впервые предложение поступило из Госплана СССР. Правда, оно было несколько экзотическим: нам рекомендовали строить линию рельсового транспорта на… магнитной подушке. Ничего подобного в то время в Советском Союзе не было, и эти фантастические планы отпали сами собой.

Предметный разговор возник уже в 1980 году. На празднование 60-летия республики приехал Леонид Брежнев. Надо сказать, он очень любил Алма-Ату и, видимо, хотел сделать щедрый подарок – на торжественном собрании генсек во всеуслышание заявил, что в казахстанской столице будет метро. Этот момент и можно считать началом его истории.

– Идея эта, несомненно, была воодушевляющей и для республиканской власти. Ведь мет­рополитен тогда считался признаком особого статуса города, не все столицы союзных респуб­лик его имели…

– Все верно. К тому времени метро было только у Москвы, Киева, Ташкента, Тбилиси и Баку. Чуть позже подземка появилась в Минске и Ереване.

На предложение «сверху» у нас отреагировали молниеносно: уже в августе 1980 года по распоряжению Совета министров СССР началось проектирование нового вида транспорта. В горисполкоме создали специальный отдел из пяти человек, куда как специалиста по горному делу пригласили и меня, заместителем председателя Совмина КазССР был назначен опытный железнодорожник Кудайберген Кобжасаров, он курировал всю транспортную структуру в стране и особенно активно занимался метростроем.

А вообще-то метро в Алма-Ате было давней мечтой Динмухамеда Кунаева. Он продвигал ее с большим энтузиазмом и держал весь процесс строительства на контроле. Можно сказать, алматинская подземка – одно из его личных достижений. Тем более что про метрополитен в казахстанской столице в то время и разговора не могло быть.

– В каком смысле?

– По существовавшим тогда СНиПам, метро полагалось только городам-«миллионникам». Население же Алма-Аты никак не дотягивало до этого числа. Поэтому в московском институте «Мостметропроект», которому поручалась разработка технической документации, ответили… отказом. Хотя к началу проектирования все было готово: составлена схема первой линии, выделены земельные участки под строительство, своими силами проведены подготовительные и изыскательские работы.

Ничего не оставалось, как придать городу нужный масштаб. Ради этого Указом Президиума Верховного Совета КазССР в 1980 году были образованы новые районы: Алатауский – за счет разукрупнения районов Ауэзовского и Калининского, Московский – за счет Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского.

Кстати, наши армянские коллеги пошли на другую хитрость. Ереван тоже не дотягивал до численной нормы. Тогда армяне назвали свой проект не метро, а «подземный трамвай» и... получили разрешение.

– А вот интересно, чем объяснялся этот регламент?

– Все просто. Метро и тогда, и теперь рассматривается как стратегический объект – на случай войны оно может стать укрытием для огромного числа людей. Поэтому его необходимость оценивалась прежде всего с этой точки зрения.

– Какой была Ваша роль в возведении алматинского метрополитена?

– Большая часть моей жизни в то время проходила в Москве. Заказчиком алматинского метро выступало Министерство путей сообщения СССР, генподрядчиком – союзное же Министерство транспортного строительства, а проектированием занимался «Метропроект» – ведомственный институт Минтрансстроя. Связи с этими структурами нужно было поддерживать, согласовывать множество документов, защищать свои заявки и держать под контролем ход работ, где-то что-то «проталкивать» и «пробивать».

Мы параллельно работали над своими проектами с латвийской Ригой и в известной мере конкурировали. Я всегда знал, что рижане уже в Москве. Об этом можно было догадаться по тому, как у дам в министерских кабинетах появлялись розы с длинными-длинными стеблями. Мы таких не видывали. Но все-таки рижане отстали от нас на полгода.

– Наверное, потому что вы не только с цветами приезжали?

– Не поверите, но вначале вообще с пустыми руками. Однажды в горисполкоме меня встретил первый заместитель председателя Борис Мещеряков и спросил, с чем я езжу в Москву. Я честно ответил: с портфелем и бумагами. Он решил, что это непорядок и распорядился подготовить для меня две коробки алматинских яблок, а директор магазина «Океан» лично вручил две огромные рыбины. Их я повез нашим заказчику и подрядчику прямо на дом.

Помню, супруга руководителя Минтрансстроя долго возмущалась, отказываясь от презента. Но я оставил сверток и быстренько ушел. На другой день меня ждало личное приглашение к министру по транспорту – рыба ему понравилась, и он долго расспрашивал про жизнь в Казахстане.

Не знаю, в подношениях ли дело, но вопросы, связанные с проектированием и закладкой метро, решались в темпе. Мы вписывались в сроки: уже осенью 1980 года проектировщики приступили к подготовке технико-экономического обоснования, в марте следующего года было готово ТЭО.

На строительство отводились сжатые сроки – за три года предстояло сдать первую линию «под ключ»: год на подготовку, два – на прокладку. И это были вполне реалистичные планы. В те годы так же строилось метро в Новосибирске, Ташкенте, Омске. Это было что-то похожее на «всесоюзный аврал», когда всю технику и специалистов бросали на один крупный объект. На первых порах нам здорово помогли строители Новосибирского метро, у них мы многому научились, смогли подготовить своих специалистов.

– Но в итоге строительство затянулось на десятилетия. Почему?

– Причины известны. Союз начал разваливаться, за этим потянулась цепная реакция: прервались связи с «центром» и коллегами из республик, в конце концов, прекратилось финансирование. В итоге нам предстояло строить метро только своими силами.

7 сентября 1988 года в Алма-Ате на пересечении улиц Фурманова (теперь это проспект Назарбаева) и 50-летия Октября (проспект Райымбека) состоялся торжественный митинг по случаю выемки первого ковша под строительство первой станции метро, которая тогда называлась «Октябрьской».

Руководство республики понимало: метро нужно строить любыми средствами. Впереди маячили очень тяжелые времена – не хватало не только денег, но и техники, рабочих рук, специалистов. Но о консервации объекта вопрос не ставился: восстанавливать стройку было бы куда сложнее, поэтому проходка хоть и медленно, но постоянно продолжалась.

– В чем еще были трудности? Говорят, у нас, например, сложные грунты, что тоже не могло не сказаться на особенностях проектирования и строительства.

– Я хорошо помню, какие споры велись вокруг перспектив строительства. Проект первой очереди, который пришлось отстаивать, проходил экспертизу, и у комиссии вдруг возникли сомнения.

Начали говорить, что в Алма-Ате довольно сложные инженерно-геологические основания, преимущественно валунно-галечные грунты. Налицо, мол, высокая сейсмичность региона. Кроме того, высока опасность селевых сходов. По этим причинам, дескать, строительство может оказаться слишком затратным, а однажды метро и вовсе затопит.

Тогда я начал убеждать руководителя комиссии на примерах. Метро уже существовало в Ташкенте, там свои проблемы: в составе грунтов в основном песок и глина, Киев стоит на болотах, ленинградская подземка находится под морем, в Москве – болота и плывуны. Но там пошли на большие затраты.

Напомнил я и то, что в Алма-Ате еще в 1970 году построена надежная плотина, а валунно-галечный грунт показал себя как безопасный и устойчивый. Та дискуссия закончилась нашей победой.

По приезду в Алма-Ату доложили первому секретарю компартии республики, что получено добро на строительство, и Динмухамед Ахмедович попросил всеми возможностями ускорить проектную работу, чтобы быстрее приступить к строительству метро, которого так ждут горожане.

– И Вы готовы утверждать, что метро в Алматы и теперь абсолютно безопасно?

– Конечно. Грунт мы испытывали еще в самом начале изыскательских работ. Выбрали строительную площадку на пересечении проспекта Абая и улицы Ауэзова, пробурили ствол 10 метров вниз и еще 10 – вдоль горизонта, забетонировали его. Эксперимент заключался в том, что экскаватор с 20-метровой высоту ронял на землю тяжелую металлическую лапу, эта бомбардировка записывалась на датчики. В результате не было зафиксировано никаких колебаний конструкции, она показала великолепную устойчивость.

Важным предписанием было выдержать сейсмику. Проектировщики закладывали предел устойчивости строений в расчете на девятибалльное землетрясение. Но мы еще увеличивали этот запас – брали больший диаметр арматуры. Так что сейсмическая безопасность метро Алматы обеспечена на 11–12 баллов.

Во всем остальном система безопасности строится по общепринятым стандартам. Как только заканчивается движение поездов, в метро заходят технические специалисты, они осматривают, замеряют, прослушивают и простукивают рельсы, облицовку, все прочие конструкции и механизмы. Это называется дефектовкой, она ежедневная и обязательная.

– Получается, досталось нам метро от московских проектировщиков. А построить его удалось очень атмосферным, по-настоящему алматинским. Вы согласны?

– Совершенно. Московские специалисты спроектировали только первые восемь станций метрополитена, а интерьеры, внутренний дизайн, художественное оформление разрабатывали наши архитекторы. Была такая установка – оформлением занимаются на местах, только так можно сохранить и отразить национальный колорит. Это результат совместного труда, и он получился удачным.

Вспоминаю такой момент: «Мостметропроект» подготовил документацию по строительству метро в двух вариантах: первый – мелкого заложения, второй – глубокого. Для доклада в Алма-Ату прибыли первые лица из проектной организации. На большом совещании по этому случаю предстояло обсудить оба предложения.

Присутствовавший на встрече Динмухамед Кунаев задал вопрос разработчикам: какой вариант будет наиболее предпочтительным с их точки зрения. Они объяснили, что мелкое заложение требует больших затрат, будет много сносов строений, придется выносить наверх подземные коммуникации, срок строительства может увеличиться. Так приняли совместное решение: строить станции глубокого заложения.

Уже после совещания меня и моего коллегу попросили задержаться, и Динмухамед Ахмедович сказал на казахском языке примерно следующее: названия станций должны быть историческими, при этом старайтесь избегать упоминания личностей людей.

К слову, что касается «историчности», то мне кажется уместным, если когда-нибудь в нашем метро появится станция, названная в честь первых метростроителей. Сейчас эти люди – и специалисты, и рабочие-метростроевцы –совершенно забыты, а это несправедливо, в свое время они сделали большое дело для страны.

– Омарбай Алтынбекович, а что Вы думаете о самой концепции развития Алматинского метрополитена? То ли мы сейчас строим, туда ли строим?

– Любое строительство ведется с учетом определенной потребности. Метро точно так же развивается, следуя нуждам города. Растет городская территория, увеличивается население – туда и направляется транспорт.

По утвержденному сейчас плану алматинский метрополитен будет состоять из трех «веток». Одна из них уходит в нижнюю часть города – до рынка «Алтын-Орда», еще одна идет в аэропорт и, наконец, на восток – в направлении к городу Талгару.

Это планирование обосновано тем, как осваивается городская территория, как распределяется по ней население и формируется пассажирский трафик. Все просчитано с учетом различных тенденций.

Но это точно не последний вариант проекта. Я называю метро стройкой века, потому что ее нельзя закончить. Метро будут строить и достраивать, пока существует город.

– Но мы на собственном опыте знаем, что метро и в строительстве, и в эксплуатации – вещь дорогая. И все равно в него стоит вкладывать бюджетные средства?

– Дорого – недорого… это смотря, как считать. Метро – транспорт скоростной, экологичный, комфортный. А сейчас высока цена и у времени, и у чистого воздуха, и у хороших условий жизни. Для Алматы во всех этих смыслах подземный транспорт становится незаменимым.

Да, мы можем гордиться своим метрополитеном! Он действительно молодой: первая линия запущена в эксплуатацию в 2011 году и до сих пор в отличном техническом состоянии. Выглядит, как «с иголочки». Это одна из красивейших подземок мира благодаря уникальному дизайну. И она – объект притяжения туристов, а это уже материальные дивиденды.

Скажу больше: нам стоит расширять эту транспортную отрасль. Нужно создать мощную производственную базу метростроя в республике: настанет время, когда метро потребуется другим городам – Астане, Шымкенту, Караганде. Значит, возникнет необходимость в научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте транспорта.

В вузах республики пора готовить специалистов по строительству мостов и тоннелей, горных инженеров и энергетиков, организаторов движения, архитекторов-дизайнеров с уклоном на строительство подземного транспорта. А мы, бывшие метростроевцы, готовы в этом помогать и стать наставниками молодых специалистов.