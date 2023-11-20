Метро нельзя достроить, но можно полюбить
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Записала Людмила Макаренко
С открытия алматинского метрополитена прошло 12 лет. Небольшой срок. Но это если не знать, каких усилий, затрат, надежд и ожиданий стоил он всей республике. Как складывалась судьба одной из самых красивых подземок мира, почему право на ее строительство нужно было заслужить, и какое будущее ждет этот перспективный, но убыточный вид транспорта, мы попросили рассказать нашего гостя Омарбая Смагулова, который в числе первых метростроевцев стал свидетелем зарождения и продвижения казахстанского «проекта века».