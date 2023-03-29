Мейирим Нурсултанов проведет следующий бой против Кадзуто Такесато

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Казахстанский боксер и чемпион WBO International Мейирим Нурсултанов официально объявил о своём следующем бое, сообщает Kazpravda.kz.

"15 апреля у меня будет следующий бой в профессиональном боксе. Моим соперником будет японский боксер Кадзуто Такесато", - написал он в Instagram.

Бой пройдет в Инчхоне (Южная Корея), добавил спортсмен.

В начале этого месяца Мейирим Нурсултанов пополнил число казахстанцев в рейтинге The Ring.

Последний бой он провел в октябре в Люблине (Польша), в котором одержал победу над аргентинцем Марсело Эстебаном Косересом.