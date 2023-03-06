Ещё один казахстанский боксер вошел в рейтинг The Ring

Фото © Sputnik / Владислав Воднев

Сайт авторитетного журнала о боксе The Ring представил обновленную версию рейтинга среднего веса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Нововведением стало включение в табель о рангах третьего представителя Казахстана - Мейирима Нурсултанова, занявшего десятое место.

Экс-чемпион мира WBA Риота Мурата был исключен из рейтинга в связи с завершением карьеры.

Первую строчку топ-10 занимает чемпион мира WBA Super/IBO Геннадий Головкин, на второй позиции - мексиканец Хайме Мунгия, третий - обладатель пояса WBO Жанибек Алимханулы.

Титул чемпиона The Ring в среднем дивизионе остается вакантным.

Полный рейтинг средневесов по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Хайме Мунгия (Мексика)

3. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

4. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)

5. Лиам Смит (Великобритания)

6. Сергей Деревянченко (Украина)

7. Эрисланди Лара (Куба)

8. Феликс Кэш (Великобритания)

9. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

10. Мейирим Нурсултанов (Казахстан).