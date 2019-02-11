Международная панорама

Бездомных стало больше

В прошлом году в Лондоне резко возросло количество бездомных. И это несмотря на планы правительства снизить наполовину число ночующих на улице, а затем полностью разобраться с проблемой, пишет The Times.

Ежегодный отчет показал, что ночь на улицах британской столицы проводят 1 283 человека, то есть на 13% больше, чем годом ранее. В остальных частях страны был зафиксирован спад: региональные власти насчитали 4 751 бездомного – это на 2% меньше, чем в 2017-м.

Однако, по данным издания, эта официальная статистика серьезно занижает количество бездомных. Ведь подсчет охватывает только один осенний вечер, и результат может различаться в зависимос­ти от таких факторов, как погода и дос­тупность ночлежных домов.

Летом британские власти по­обещали потратить 100 млн фунтов стерлингов на борьбу с бездомностью. Они заявляли, что к 2022 году количество ночующих под открытым небом сократится вдвое, а к 2027-му удастся полностью решить этот вопрос, напоминает The Times.

Нефтяные прогнозы

Еврокомиссия (ЕК) понизила прог­ноз среднегодовой цены нефти Brent в 2019–2020 годах до 61 доллара за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ЕК.

Это на 24% ниже осеннего прог­ноза ЕК на 2019 год и на 20% ниже прогноза на 2020-й. Тогда ожидалось, что в 2019-м нефть марки Brent будет стоить 80,6 доллара за баррель, в 2020-м – 76,7 доллара за баррель.

Коррекцию в Еврокомиссии ­объясняют тем, что влияние на цены будут оказывать такие факторы, как рост добычи в США и Канаде и снижение мирового спроса на нефть.

По оценке Deutsche Bank, низкие цены на нефть уже существенно не влияют на курс рубля. Как указано в отчете банка, этого удалось достичь благодаря бюджетному правилу, которое ввели, чтобы оградить эту валюту от их колебаний.

Такое вот неравенство

Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, свидетельствуют данные доклада международного объединения Oxfam.

По данным организации, в 2018-м миллиардеры стали богаче на 12%, в то время как уровень благосостояния бедняков понизился на 11%. За год состояние более чем 2 200 миллиардеров увеличилось на 900 млрд долларов. По подсчетам Oxfam, в период 2017–2018 годов каждые 2 дня еще один человек зарабатывал первый миллиард.

В результате такого перераспределения средства концентрируются в руках меньшего количест­ва людей: в 2017-м с достатком беднейшей половины населения планеты можно было сопоставить имущество 43 миллиардеров, в 2016-м – 61.

В качестве примера в Oxfam привели главу компании Amazon Джеффа Безоса – самого богатого человека в мире. Даже 1% его состояния сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранение.

Земное пекло

Британское издание The Inde­pendent опубликовало на своем сайте рейтинг самых жарких в мире мест. В первую очередь журналисты отметили Долину Смерти в Калифорнии (США). Летом температура здесь достигает 47 градусов по Цельсию.

Также в список вошла вулканичес­кая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол в Эфиопии. Считается, что она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Помимо этого, в рейтинге оказался ливийский город Эль-Азизия, где в летние месяцы температура поднимается до 48 градусов Цельсия, и суданский город Вади-Хальфа, в котором прак­тически нет осадков.

Вдобавок самыми жаркими в мире местами британцы признали пустыню Деште-Лут (Иран), населенный пункт Тират-Цви (Израиль), город Тимбукту (Мали), провинцию Кебили (Тунис), оазис Гадамес (Ливия) и город Бендер-Махшехр (Иран).