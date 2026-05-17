Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечают в Казахстане

Здравоохранение
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам 2025 года на диспансерном учете с артериальной гипертонией в республике состояло 1 776 876 пациентов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно 17 мая во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Его цель – повышение информированности населения о рисках повышенного артериального давления, профилактике инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Артериальная гипертония остается одной из ведущих причин преждевременной смертности, инвалидизации и развития хронических заболеваний во всем мире. Повышенное артериальное давление является ключевым фактором риска инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек и сосудистой деменции. Опасность гипертонии заключается в том, что заболевание может длительное время протекать бессимптомно, поэтому ее нередко называют «тихим убийцей». Именно поэтому контроль артериального давления сегодня рассматривается как одна из важнейших задач общественного здравоохранения.

По данным странового профиля Всемирной организации здравоохранения, распространенность артериальной гипертонии среди взрослого населения Казахстана достигает порядка 42% – повышенное артериальное давление имеет практически каждый второй взрослый житель страны.

По итогам 2025 года на диспансерном учете с артериальной гипертонией в Казахстане состояло 1 776 876 пациентов, что дополнительно подчеркивает масштаб проблемы и высокую нагрузку на систему здравоохранения.

В стране продолжается реализация комплексных мер по профилактике и раннему выявлению болезней системы кровообращения.

Скрининговые программы позволяют обеспечивать высокий уровень выявляемости и своевременной диагностики артериальной гипертонии на уровне первичной медико-санитарной помощи. Важную роль играет система амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках ОСМС, обеспечивающая пациентов с артериальной гипертонией доступной медикаментозной терапией и возможностью постоянного диспансерного наблюдения. 

В результате проводимой работы в Казахстане отмечается снижение показателей заболеваемости болезнями системы кровообращения. По итогам 2025 года показатель заболеваемости БСК снизился на 5,5%, смертность от болезней системы кровообращения составила 148,8 на 100 тыс. населения.

Вместе с тем одной из ключевых задач системы здравоохранения остается повышение эффективности контроля артериального давления, формирование приверженности лечению и снижение факторов риска среди населения.

В Минздраве напомнили, что регулярное измерение артериального давления, своевременное обращение к врачу, соблюдение здорового образа жизни и постоянный прием назначенной терапии позволяют существенно снизить риск тяжелых сердечно-сосудистых осложнений и преждевременной смерти.

#Минздрав #борьба #гипертония

