Незаконную добычу и перевозку инертных материалов пресекли в области Жетісу

Сотрудники природоохранной полиции ДП области Жетісу продолжают системную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи и перевозки инертных материалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД
С начала года на территории региона пресечен 21 факт незаконной добычи и транспортировки песка, щебня и других инертных материалов. Так, 16 мая в ночное время на автодороге Талдыкорган – Уштобе вблизи села Енбек в ходе проверки грузового автомобиля установлен факт перевозки порядка 10 тонн щебня без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, в ту же ночь на автодороге Алматы – Оскемен в Коксуском районе полицейские остановили грузовой автомобиль, осуществлявший перевозку песка без необходимых сопроводительных документов.
«По обоим фактам материалы зарегистрированы в установленном порядке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в соответствии с законом. Собранные материалы будут направлены в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуальных мер», – детализировали в правоохранительных органах.