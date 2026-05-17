Лодочник едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау

На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение о том, что в Темиртау, в районе Песчаной косы, мужчина перевернулся на лодке и оказался в воде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, вытащили его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Так же на берег была отбуксирована моторная лодка.