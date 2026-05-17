Лодочник едва не утонул на Самаркандском водохранилище в Темиртау

Пострадавшего мужчину оперативно извлекли из воды
На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение о том, что в Темиртау, в районе Песчаной косы, мужчина перевернулся на лодке и оказался в воде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, вытащили его из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Так же на берег была отбуксирована моторная лодка.
«МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: перед выходом на воду проверяйте прогноз погоды; используйте спасательные жилеты; выходите на воду только на технически исправных плавсредствах; не выходите на воду при сильном ветре и ухудшении погодных условий», – говорится в тексте обращения.