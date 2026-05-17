Спецавтобусы запустят к месту проведения фестиваля с участием мировых звезд в Астане

Шаттл-басы охватят сразу нескольких городских точек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
17 мая в гольф-клубе Astana состоится международный фестиваль - SOLANA FEST 2026. Проект объединяет выступления мировых звезд, в том числе Nicole Scherzinger, Flo Rida, Busta Rhymes и других артистов.
Как уточняется, к месту проведения мероприятия будут курсировать специальные автобусы. Для удобства гостей организаторы подготовили бесплатные шаттлы, которые будут курсировать из разных точек Астаны до площадки фестиваля и обратно.
Шаттл-басы будут курсировать со следующих точек:
- Мечеть Хазрет Султан;
- Столичный цирк;
- Центральная мечеть.
- Нурлы жол (со стороны улицы Мухамеджан Тынышбайулы).
Время отправления: 15:00, 16:00 и 17:00.
Обратные рейсы после завершения фестиваля будут организованы в 23:00.
Организаторы рекомендуют приезжать к точкам сбора заранее.