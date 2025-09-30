Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению Авиация 30 сентября 2025 г. 5:30 2 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Международный аэропорт Шымкента прошел сертификацию и получил статус RA3 (Regulated Agent Third Country), что является важным достижением как для самого объекта, так и для региона в целом. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов RA3 – международный сертификат, подтверждающий соответствие структуры строгим требованиям Европейского союза в сфере авиационной безопасности грузоперевозок. Присвоение данного статуса означает, что шымкентский аэропорт теперь включен в европейскую базу данных с уникальным регистрационным номером. Это позволяет осуществлять прямые грузовые рейсы в страны Европы без необходимости проведения дополнительных проверок в транзитных пунктах. Новый статус значительно упростит логистические цепочки, ускорит доставку грузов и снизит финансовые издержки для партнеров. Кроме того, он повышает привлекательность Шымкента как надежного узла международной авиационной логистики и создает дополнительные возможности для сотрудничества с зарубежными авиаперевозчиками и логистическими компаниями. Для Шымкента это событие имеет стратегическое значение: укрепляются позиции аэропорта как одного из крупнейших грузовых хабов Центральной Азии, расширяются перспективы внешнеэкономического взаимодействия, улучшается инвестиционная привлекательность региона. В рамках дальнейшего развития планируется строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3 500 м и шириной 60 м. Новая ВПП будет иметь покрытие категории PCN-80, что позволит принимать тяжелые грузовые воздушные суда. Особое внимание уделяется безопасности и соответствию международным стандартам. Полоса будет оснащена современными навигационными системами, обеспечивающими посадку самолетов даже в условиях ограниченной или нулевой видимости. Это значительно повысит надежность и стабильность авиасообщения. На фоне таких масштабных преобразований важное внимание уделяется и безопасности. В Шымкенте прошли учения с участием военнообязанных, в ходе которых отрабатывались меры по защите стратегических объектов, включая международный аэропорт. #Шымкент #аэропорт #международный сертификат