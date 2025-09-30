RA3 – международный сертификат, подтверждающий соответствие структуры строгим требованиям Европейского союза в сфере авиационной безопасности грузоперевозок. Присвоение данного статуса означает, что шымкентский аэропорт теперь включен в европейскую базу данных с уникальным регистрационным номером. Это позволяет осуществлять прямые грузовые рейсы в страны Европы без необходимости проведения дополнительных проверок в транзитных пунктах.

Новый статус значительно упростит логис­тические цепочки, ускорит доставку грузов и снизит финансовые издержки для парт­неров. Кроме того, он повышает привлекательность Шымкента как надежного узла международной авиационной логистики и создает дополнительные возможности для сотрудничества с зарубежными авиаперевозчиками и логистическими компаниями.

Для Шымкента это событие имеет стратегическое значение: укрепляются позиции аэропорта как одного из крупнейших грузовых хабов Центральной Азии, расширяются перспективы внешнеэкономического взаимодействия, улучшается инвестиционная привлекательность региона.

В рамках дальнейшего развития плани­руется строительство второй взлетно-посадочной полосы длиной 3 500 м и шириной 60 м. Новая ВПП будет иметь покрытие категории PCN-80, что позволит принимать тяжелые грузовые воздушные суда.

Особое внимание уделяется безопасности и соответствию международным стандартам. Полоса будет оснащена современными навигационными системами, обеспечивающими посадку самолетов даже в условиях ограниченной или нулевой видимости. Это значительно повысит надежность и стабильность авиасообщения.

На фоне таких масштабных преобразований важное внимание уделяется и безо­пасности. В Шымкенте прошли учения с участием военнообязанных, в ходе которых отрабатывались меры по защите стратегических объектов, включая международный аэропорт.