Международный альянс поддерживает инициативу о возвращении РК к естественному времени

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство торговли и интеграции РК сообщило о поддержке Международного альянса инициативы о возвращении Казахстана к естественному времени, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ответ на запрос одного из членов рабочей группы по рассмотрению петиции «Вернуть время обратно назад» Международный альянс за естественное время (IANT) представил обращение, подписанное доктором медицинских наук, философии, почетным профессором хронобиологии человека и старшим научным сотрудником Мюнхенского университета, членом Европейского общества биологических ритмов (EBRS), Всемирной федерации обществ хронобиологии (SRBR) и Европейского общества исследования сна (ESRS) Тиллем Роённебергом (Мюнхен, Германия), доктором философии, профессором профилактической медицины Лиссабонского университета, членом Образовательного совета ESRS, EBRS и SRBR Кэйт Рейс (Лиссабон, Португалия), доктором философии, заслуженным профессором искусств и наук, директором лаборатории Вашингтонского университета, а также членом SRBR Эриком Херцогом (Сент-Луис, США). IANT является международной коалицией защитников здоровья, защитников использования времени и NGO, выступающей за внедрение постоянных естественных часовых поясов.

Текст обращения IANT зачитал на публичных слушаниях петиции член рабочей группы Болат Нургожаев. Полный текст обращения на английском языке прилагается. Ниже – краткие тезисы обращения на русском и казахском языках.

Альянс поддерживает применение системы всемирного координированного времени (UTC), состоящей из 24-х географически соответствующих часовых поясов, где 12:00 соответствует полудню (солнце в зените) на меридиане каждого часового пояса. Это позволяет синхронизировать биоритмы человека с естественными солнечными ритмами, что, как показали многочисленные исследования, имеет положительные последствия для здоровья.

IANT поддерживает решение Правительства Республики Казахстан о возврате восточных областей на поясное время UTC+5. Это часовой пояс, где в 12:00 наступает солнечный полдень. UTC+5 соответствует долготе крупнейших восточных областей Казахстана и является самым здоровым выбором для населения. Пример Республики Казахстан может стать образцом для других стран.

Научный консенсус и глобальная поддержка

Позиция по применению естественного времени отражена в Барселонской декларации (2022 г.) и применима ко всем странам. Тысячи ученых, исследующих хронобиологию, кардиологию, онкологию, эндокринологию, неврологию и психологию в Европе, Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, поддерживают этот консенсус, основанный на сотнях исследований.

Многочисленные исследования показывают, что применение постоянного «летнего времени» (pDST) приводит к социальной смене часовых поясов (SJL), что значительно увеличивает риск депрессии, рака, диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на производстве.

Значение для Казахстана

Применение естественного стандартного времени является наилучшим выбором для повышения как физического, так и психического здоровья граждан, улучшения качества сна и повышения работоспособности.

 

#часы #время #дискуссия

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