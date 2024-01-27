Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире

В мире
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27 января 1945 года Красная Армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, передает Kazpravda.kz

Фото: iXBT.com

В ноябре 2005 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 60/7) объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, сообщает Дойче Велле.

В документе зафиксировано, что "Холокост, в ходе которого была убита треть еврейского народа и бесчисленное количество представителей других меньшинств, навсегда останется предупреждением для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков".

В Германии еще раньше, с 1996 года, отмечался День памяти жертв национал-социализма. А в 2000 году после резолюции Стокгольмского международного форума по Холокосту многие другие европейские страны учредили памятную дату, которую начали отмечать с 2001 года, для увековечивания жертв массового уничтожения евреев.

27 января 2006 года в мире впервые отметили Международный день памяти жертв Холокоста.

«Трагедию Холокоста невозможно исправить. Его нужно помнить со стыдом и ужасом до тех пор, пока жива человеческая память», - заявил тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

27 января 1945 года Красная Армия освободила нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Солдаты нашли немногочисленных выживших, обломки газовых камер, трупы и пепел убитых. Только в этом лагере, который был лишь одним из множества мест интернирования и массовых убийств, совершенных национал-социалистической Германией в Европе, было умерщвлены около 1,1 млн человек. Подавляющее большинство, около 90 процентов, составляли евреи.

К концу Второй мировой войны гитлеровский режим уничтожил более шести миллионов евреев, сотни тысяч европейских цыган, людей с инвалидностью, политических противников, гомосексуалов, Свидетелей Иеговы, тех, кого нацисты считали "асоциальными личностями", подневольных рабочих, военнопленных.

27 января все государства-члены ООН должны вспомнить о преследуемых и убитых мужчинах, женщинах и детях. Резолюция 60/7 отвергает любые формы отрицания Холокоста. Она поддерживает разработку образовательных программ в память о жертвах массовых убийств времен Второй мировой войны и призвана способствовать предотвращению геноцидов в будущем.

Ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, резолюция осуждает все формы "религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или сообществ на основе их этнического происхождения или религиозных убеждений" в любой точке мира.

#цыгане #геноцид #фашистская Германия #евреи #Холокост

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