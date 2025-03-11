Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане

Проект призван изменить общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел

Фото: Русский дом в Астане

С 19 по 23 марта состоится международный фестиваль косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта». Организатор проекта - Фонд народных художественных промыслов и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и Русского дома в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятия посвящены укреплению культурного сотрудничества РФ, РК, КНР и посвящены празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

«Основная цель фестиваля – восстановление утерянных традиций региональных косторезных школ, сохранение и обогащение материальной культуры народов России. Фестиваль призван изменить общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел, поднять в молодежной среде престиж Мастера косторезного искусства, зажечь новые имена молодых и креативных мастеров», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В программе фестиваля:

- Международная выставка-ярмарка косторезного искусства России «Сокровища вечной мерзлоты»;

- Смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта»;

- Семинар-практикум «Путь к совершенству»;

- Мастер-классы от ведущих мастеров-косторезов России и Китайской Народной Республики.

По словам организаторов, выставка произведений мастеров и художников станет площадкой для демонстрации многовековых традиций и инновационных подходов в обработке кости, бивня мамонта, и других материалов. Экспозиция ознакомит с представителями этнических школ косторезного искусства из 19 регионов России, представителей Казахстана и КНР.

Ожидается, что площадка пресс-конференции с ведущими художниками, мастерами, экспертами косторезного искусства привлечет внимание аккредитованных СМИ РФ и РК. Выступления экспертов, музейных сотрудников о современном состоянии косторезного искусства будет своевременной и актуальной информацией для всех участников международного фестиваля.

Каждый посетитель выставки прикоснется к высокому искусству, прекрасному наследию северных народов России, к трепетному и бережному отношению культуры и традициям народов, унесет с собой частичку красоты северных просторов, добавили организаторы.