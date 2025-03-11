Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане

Международное сотрудничество,Культура,Столица
50
Дана Аменова
корреспондент

Проект призван изменить общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел

Фото: Русский дом в Астане

С 19 по 23 марта состоится международный фестиваль косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта». Организатор проекта - Фонд народных художественных промыслов и ремесел «Уус» Республики Саха (Якутия) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ и Русского дома в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятия посвящены укреплению культурного сотрудничества РФ, РК, КНР и посвящены празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

«Основная цель фестиваля – восстановление утерянных традиций региональных косторезных школ, сохранение и обогащение материальной культуры народов России. Фестиваль призван изменить общественное мнение о роли и статусе народных промыслов и ремесел, поднять в молодежной среде престиж Мастера косторезного искусства, зажечь новые имена молодых и креативных мастеров», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В программе фестиваля:

- Международная выставка-ярмарка косторезного искусства России «Сокровища вечной мерзлоты»;

- Смотр-конкурс произведений косторезного искусства «Сказ на бивне мамонта»;

- Семинар-практикум «Путь к совершенству»;

- Мастер-классы от ведущих мастеров-косторезов России и Китайской Народной Республики.

По словам организаторов, выставка произведений мастеров и художников станет площадкой для демонстрации многовековых традиций и инновационных подходов в обработке кости, бивня мамонта, и других материалов. Экспозиция ознакомит с представителями этнических школ косторезного искусства из 19 регионов России, представителей Казахстана и КНР. 

Ожидается, что площадка пресс-конференции с ведущими художниками, мастерами, экспертами косторезного искусства привлечет внимание аккредитованных СМИ РФ и РК. Выступления экспертов, музейных сотрудников о современном состоянии косторезного искусства будет своевременной и актуальной информацией для всех участников международного фестиваля.

Каждый посетитель выставки прикоснется к высокому искусству, прекрасному наследию северных народов России, к трепетному и бережному отношению культуры и традициям народов, унесет с собой частичку красоты северных просторов, добавили организаторы.  

#искусство #фестиваль #мастера #косторезы

Популярное

Все
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Команда Казахстана по боксу завоевала 27 медалей на молодежном Кубке мира
Жители Жаркента ощутили ночью землетрясение
Грабителя задержали в Астане
Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Бектенов поручил разработать Концепцию создания наукоградов
Часовой пояс в Казахстане: результаты исследования озвучили в правительстве
В семи областях Казахстана ввели ограничение движения на дорогах
Катавшийся на тюбинге мальчик попал под колеса авто в Астане
Премьер: За шесть лет финансирование науки в РК выросло в 6 раз
Предпринимателя осудили за неуплату налогов в Шымкенте
В США запустили приложение для самостоятельной депортации мигрантов
Госслужащих уволили за азартные игры в СКО
Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам господдержки
Около тысячи человек эвакуировали в Гватемале
Стажировки, жилье и гранты: как Казахстан поддерживает молодых ученых
Токаев принял нового акима
Сколько дней будут отдыхать на каникулах казахстанские школьники
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Особому городу – особый статус
Путь творчества – путь новаторства
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
США прекратили финансирование новых поставок оружия Украине
Чтобы хищения стали невозможными
Сто спасенных жизней
Зарплаты казахстанских педагогов выросли: новые доплаты и стимулирующие выплаты
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Объединить усилия
Время людей труда
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Юная астанчанка представит Казахстан на песенном конкурсе в…
В Astana Opera пройдет концерт «Наурыз думан»
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллего…
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]