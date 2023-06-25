Международный фестиваль театров кукол проходит в Астане

В честь 25-летия Астаны стартовал III Международный фестиваль театров кукол «Куралай», передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото: teatrkukol.kz

Впервые фестиваль проходил с 29 июня по 2 июля 2015 года и продолжился в 2018 году. Со дня открытия столичный театр кукол тесно сотрудничает с мировыми театрами.

До этого дня театр кукол главного города страны дважды проводил театральный фестиваль, участвовал во многих международных театральных соревнованиях и занимал призовые места.

В этом году в III Международном фестивале театров кукол «Куралай» принимают участие 6 театральных коллективов из Китая, Перу, Турции, Сербии, Эстонии, России, Узбекистана и Казахстана.

Одной из особенностей данного фестиваля является то, что победителей в специальных номинациях определят первые выпускники театральной студии Театра кукол акимата Астаны, то есть дети.