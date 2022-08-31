Международный фестиваль короткометражных фильмов Baiqonyr пройдет в Алматы

С 7 по 11 сентября в городе Алматы пройдет 7th BAIQONYR International Short Film Festival. Это первый и, возможно, единственный кинофестиваль, который пройдет в этом году в Казахстане – другие крупные фестивали вроде «Евразии» и Almaty Film Festival после пандемии еще не проводились, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, Baiqonyr – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане, который вот уже 7 лет не просто открывает новые имена отечественного кинематографа, но оказывает постоянную поддержку и международное продвижение творческой молодежи Казахстана.

За 6 лет Baiqonyr посетило более 11 тысяч зрителей, которые посмотрели свыше 240 кинокартин. Отборочная комиссия присмотрела 1 168 заявок, а жюри фестиваля наградило 62 лауреатов.

В этом году фестиваль откроется премьерой одного из самых ожидаемых фильмов года – «Дос-Мукасан» (режиссер Айдын Сахаман, производство – Aray Media Group), который рассказывает историю создания легендарного ансамбля. А на закрытии будет показан «Последний сеанс» Дарежана Омирбаева, мировая премьера которого прошла совсем недавно на юбилейном 75-м фестивале в швейцарском Локарно.

Программа предстоящего фестиваля состоит из трех конкурсов – национального (игровые и документальные короткометражные фильмы), международного (игровые и документальные короткометражные фильмы) и анимационного.

«Из 306 заявленных кинопроектов наша программная служба, включающая киноведов Ержана Жумабекова, Енлик Егеубаеву, Акерке Камашбек, режиссера Райымбека Альжанова и режиссера-аниматора Ивана Ардашова, отобрала для участия в фестивале 48 проектов», – говорит президент кинофестиваля Ануар Кенжибаев. Также в этом году фестиваль посетит движение «Экспедиция» из Кыргызстана. Это группа самых разных режиссеров, которые снимают короткометражные фильмы о своих современниках, простых людях, их проблемах и мечтах. В движении принимают участие около 50 молодых режиссеров.

Организатором фестиваля Baiqonyr традиционно выступает ведущий кинопортал страны – «Бродвей» (brod.kz). Основная площадка фестиваля – киноцентр «Арман».

Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Информационную поддержку оказывает АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Информационными партнерами фестиваля выступают телеканалы «Хабар» и El Arna, радиостанции «Жұлдыз FM» и «Эльдорадио Алматы», интернет-порталы Tengrinews.kz, Massaget.kz, Baribar.kz, 365 Info.kz, «Экспресс К», издания Egemen Qazaqstan, «Казахстанская правда», Almaty Aqshamy, «Вечерний Алматы», «Комсомольская правда Казахстан».

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