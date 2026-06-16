Международный военно-патриотический сбор молодежи пройдет в Щучинске

Фото: пресс-служба Минобороны

С 21 по 27 июня в Щучинске на базе учебного центра «Амандық» Военного колледжа имени Шокана Уалиханова состоится XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын-2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

По данным министерства, в этом году крупнейшая в стране площадка военно-патриотического воспитания примет свыше 900 участников в возрасте от 14 до 17 лет в составе 53 команд. Это прошедшие отбор сборные регионов Казахстана, военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других силовых структур, военных колледжей и специализированных лицеев. Заявили о своем участии также команды из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В международной категории за Казахстан выступят кадеты Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

От Азербайджана – курсанты военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Беларусь направит команду одного из старейших военно-учебных заведений страны – Минского суворовского военного училища. Кыргызстан будет представлен Национальным военным лицеем имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова.

От России на соревновательные площадки выйдут участники всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», объединяющего более 1,7 миллиона детей и подростков. За Узбекистан выступят воспитанники военно-патриотического движения «Ватан таянчи».

Программа сбора «Айбын-2026» включает военно-спортивные, интеллектуальные и творческие состязания. Участников ожидают военизированные кросс и эстафета, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», соревнования по стрельбе, неполной разборке и сборке автомата АК-74, подтягиванию на перекладине, робототехнике и интеллектуальная игра «Айбын дарыны».

Кроме того, будут организованы показательные выступления по спортивной стрельбе Action Air, профориентационная встреча «Біртұтас ел – біртұтас жер» и выставка современных образцов вооружения и военной техники.

«В этом году мы расширили программу, включив в нее новые образовательные и спортивные направления. Впервые пройдут соревнования по плаванию. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта юные новаторы представят свои достижения в области цифровых технологий и ИИ. Наряду с этим воспитанники кружка Smart Sarbaz продемонстрируют практические навыки пилотирования FPV-дронов. Также состоится презентация инновационных проектов в сфере робототехники, информационных технологий и кибербезопасности», – рассказал председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» майор Мейирбек Мендыгалиев.

Помимо этих мероприятий для участников подготовлена яркая культурно-познавательная программа. В нее войдут встречи с выдающимися спортсменами, общественными деятелями и военнослужащими, кинопоказы под открытым небом Aibyn Cinema, традиционный вечер у костра «Айбын жалыны», красочное шоу дронов, экскурсии по достопримечательностям курорта Бурабай и состязания по национальным видам спорта в этноауле.