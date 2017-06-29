МИД: между прошлым и будущим

25 лет назад, 2 июля 1992 года, Глава государства принял пакет указов, утвердивших положения «О МИД РК», «О посольстве РК» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК». Таким образом создавалось полноценное Министерство иностранных дел – центральный орган дипломатической службы.Формально МИД Казахской ССР существовал еще с 1944 года, когда накануне образования ООН Советский Союз рассчитывал на получение как можно большего числа «суверенных» мест в составе новой глобальной организации за счет союзных респуб­лик. Но в итоге их наряду с СССР получили только РСФСР, Украина и Беларусь как наиболее пострадавшие от войны. Деятельность небольшого по численности республиканского МИД Казахской ССР в основном свелась к протокольным функциям и весьма ограниченным культурным связям с зарубежьем. Полноценная дипломатия по определению не могла служить атрибутом союзной республики.Тем не менее, вспоминая вехи становления казахстанского внешнеполитического ведомства, следует отдать должное всем главам МИД КазССР – с 1944 года до обретения независимости. Это были видные государственные деятели и яркие представители нашей интеллигенции – Тулеген Тажибаев, Хаиргалий Байгалиев, Аскар Закарин, Утешкали Атамбаев, Ади Шарипов, Балжан Бультрикова, Малик Фазылов, Мус­лим Базарбаев, Михаил Исиналиев. Они достойно представляли нашу республику во внешних сношениях Советского Союза, принимали крупные иностранные делегации и даже выступали с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.Полноценным участником международных отношений Казахстан стал только 16 декабря 1991 года с провозглашением государственной независимости. А 2 июля 1992 года был принят указ, ставший необходимым фундаментом в институцио­нализации МИДа, формировании разветвленной дипломатической инфраструктуры Казахстана по всему миру. Именно тогда за МИДом была закреплена координирующая роль в международной деятельности цент­ральных органов государственного управления Казахстана.Тогда же были поставлены и конкретные задачи – развитие равноправных отношений со всеми зарубежными государствами в соответствии с общепризнанными нормами международного права, создание мирных условий в интересах всестороннего прогресса республики, содействие осуществлению торгово-экономической политики страны, ее участию в мирохозяйственных связях, привлечение иностранных капиталовложений.Президент определил ключевые функции нового МИДа, важнейшей из которых стало «обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты суверенитета, территориальной целостности, безопасности и неприкосновенности границ Республики Казахстан, ее интересов на международной арене».Регламентировалась работа самого МИДа. Образовывалась система Министерства иностранных дел, в которую вошли центральный аппарат, подведомственные учреждения и организации на территории страны, дипломатические представительства, консульские учреждения за рубежом и в государствах – участниках СНГ, представительства при международных организациях.Положения исторического указа Главы государства сегодня воспринимаются как норма, но для того переломного периода они были «неизведанной территорией» государственной деятельности. В отличие от многих других сфер отечественный госаппарат не имел сколь-нибудь значимого опыта выполнения перечисленных функций в области внешней политики.Самый острый вопрос – кадровый, требовавший безотлагательного решения, оказался в центре особого внимания Президента. На работу в МИД были привлечены казахстанцы, работавшие в системе советского МИДа (коих было очень немного), а также выпускники казахстанских вузов со знанием иностранных языков. Так, на работу в МИД РК поступил и автор этих строк.Таким образом, четверть века назад внешняя политика начиналась буквально с нуля. Предстояло выстраивать дипломатическую деятельность таким образом, чтобы обеспечить достойное место молодого государства в новом, стремительно меняющемся мире.С первых же дней независимости у Президента твердо сформировался базовый стержень международного курса молодого государства с учетом реалий, в которых оказался наш народ. Устойчивое развитие, ядерное разоружение и нераспространение, экономическая интеграция, диалог цивилизаций, миротворчество, права человека, борьба с транснациональными вызовами и угрозами – все это ключевые сферы глобального дискурса, где Казахстан спустя 25 лет стал влиятельным участником и сумел выстроить дружественные, взаимовыгодные отношения с соседними и дальними странами. Сегодня дипломатические отношения установлены с 182 государствами.Принцип нерушимости границ Казахстана закреплен в двусторонних договорах о делимитации государственной границы со всеми сопредельными странами – Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а также о разграничении дна Каспийского моря – с Россией, Азербайджаном и Туркменистаном. Стабильные и предсказуемые отношения с соседними государствами позволили развивать транзитно-транспортный потенциал нашей страны, включая налаживание разветвленной сети газо- и нефтепроводов, трансконтинентальных автомобильных и железнодорожных путей, осуществлять проекты углубленной интеграции и кооперации – такие как Евразийский экономический союз и «Один пояс – один путь».Президент еще в советское время принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона, а впоследствии – об отказе от четвертого по мощности в мире ракетно-ядерного арсенала. Эти решения заложили основу усилий Казахстана в борьбе за безъя­дерный мир. Важные инициативы – принятие в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации о мире, свободном от ядерного оружия, создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, провозглашение Международного дня против ядерных испытаний, запуск Проекта ATOM, создание на территории Казахстана первого в мире Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ для его использования в мирных целях – сделали Казахстан признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения.Сегодня мы говорим не просто о членстве в ООН, а об активном вов­лечении в руководство сложными политическими процессами на глобальном уровне. Подавляющим большинством голосов Генеральная Ассамблея в июне 2016 года избрала Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, что ярко свидетельствует о вкладе Главы нашего государства в международную безопасность, сотрудничество и развитие.Казахстан был в числе активных сторонников принятия Целей устойчивого развития в 2015 году, их реа­лизация будет способствовать повышению качества жизни наших граждан и социально-экономическому развитию Центрально-Азиатского региона. Проведение Международной выставки «ЭКСПО» и создание на ее базе Международного центра «зеленых» технологий и инвестиций «Энергия будущего» станут конкретным вкладом Казахстана в реализацию Целей на глобальном и региональном уровнях.Следуя принципу мирного сосуществования, Нурсултан Назарбаев в 1992 году с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативу о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – первой успешной инициативы создания общеазиатской системы безопасности.Казахстан был в числе первых шести стран, подписавших Договор о коллективной безопасности, который позже стал основой для создания ОДКБ, призванной защищать страны-участницы от внешних угроз.В 2010 году Казахстан председательствовал в Организации по безо­пасности и сотрудничеству в Европе, играл лидирующую роль в решении сложных проблем в зоне ответственности структуры, в том числе урегулировании острейшего политического кризиса в Кыргызстане. Первый и пока единственный в XXI веке саммит ОБСЕ в Астане ознаменовался принятием Астанинской юбилейной декларации, которая ввела понятие свободного, общего и неделимого Евро-Атлантического и Евразийского сообщества безопасности, предполагающего принципиально новый уровень взаимоотношений в ОБСЕ.В условиях сложных геополитических и глобальных вызовов и политических трансформаций, произошедших в мусульманском мире, председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) также стало одним из важнейших событий в истории казахстанской дипломатии. Наша страна инициировала создание Исламской организации по продовольственной безо­пасности, штаб-квартира которой ныне находится в Астане. Казахстан рассматривает развитие образования и научно-технологическую модернизацию исламского мира как наиболее эффективный способ противодействия серьезным вызовам безопасности. И потому знаковым является тот факт, что первый в истории саммит ОИС по науке и технологиям планируется провести в Астане 10–11 сентября 2017 года.Еще одна организация, в рамках которой успешно осуществляет свою деятельность Казахстан как председатель, – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В июне этого года успешно прошел саммит глав государств, во время которого Индия и Пакистан были приняты в ШОС в качестве полноправных государств-членов.Как авторитетный и беспристрастный политический посредник Президент Казахстана сыграл решающую роль в налаживании консультаций по Украине, увенчавшихся Минскими соглашениями. Продуктивная роль Нурсултана Назарбаева в российско-турецком сближении была высоко оценена президентами Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Казахстан принял два успешных раунда переговоров по иранской ядерной программе. В 2017 году Астана зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки для переговоров сторон сирийского конфликта при поддержке ООН и стран-гарантов. Состоявшиеся в первой половине года несколько раундов Астанинского процесса стали важным вкладом в поддержание режима прекращения боевых действий в Сирии и способствовали возобновлению Женевского процесса под эгидой ООН.Вступление Казахстана в 2015 году во Всемирную торговую организацию стало кульминацией интеграции нашей страны в мировую экономическую систему.Сегодня Астана принимает у себя участников ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего». При участии 115 стран и 22 международных организаций эта Международная выставка стала крупным событием, собравшим не только передовые «зеленые» технологии под одной крышей, но и множество культур и народов.За годы независимости Казахстан из реципиента помощи превратился в донора. Особое значение здесь имеет запуск национальной программы официальной помощи в целях развития, реализуемой под брендом KazAID. В рамках нее уже оказывается систематическая помощь Афганистану и соседним государствам Центральной Азии в укреплении их ресурсного и институционального потенциала для реализации целей устойчивого развития.Проводимые каждые три года в столице Казахстана съезды лидеров мировых и традиционных религий стали весомым вкладом в диалог цивилизаций, а также служат дополнительной опорой межконфессиональному согласию внутри нашей страны, способствуют всеобщему пониманию миролюбивой сущности религий.Значимую роль во внешней политике государства играет парламентская дипломатия. Мы высоко оцениваем вклад народных избранников в реализацию внешнеполитических инициатив Главы государства.Казахстан, подтверждая стремление участвовать в делах мирового сообщества и проводить политику добрососедства с сопредельными государствами, на сегодня заключил порядка 30 800 межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных договоров.Дипломаты Казахстана проводят большую работу по созданию безвизового режима с зарубежными странами. На сегодня с 20 странами подписаны двусторонние соглашения об освобождении от виз. Кроме того, 12 стран в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для казахстанских граждан.«Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внут­ри страны», – говорил британский государственный деятель XIX века Уильям Гладстон.Единство внешней и внутренней политики лежит в основе деятельности Главы государства по построению успешного Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию экономической дипломатии. Практически все официальные визиты за рубеж предусматривают его отдельные встречи с иностранным бизнес- сообществом, заключаются коммерческие соглашения. К примеру, в 2016 году в ходе визита Главы государства в Иран подписаны 48 соглашений на общую сумму 1,4 млрд долларов, в Турцию – 20 документов на 520 млн долларов, в Саудовскую Аравию – 10 соглашений на 200 млн, в Японию – 13 документов на 1,2 млрд, в Южную Корею – 24 контракта на 640 млн долларов. В ходе визита Главы государства в Объединенные Арабские Эмираты в 2017 году достигнуты договоренности о реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 6,3 млрд долларов.Ключевыми направлениями деятельности внешнеполитического ведомства всегда остаются привлечение иностранных инвестиций, помощь отечественным экспортерам в продвижении на мировые рынки готовой продукции, содействие в реализации индустриально-инновационных проектов и программы «Нұрлы жол» с ее сопряжением с китайским проектом «Один пояс – один путь». Для реализации поставленных Главой государства задач задействованы все имеющиеся ресурсы в стране и за рубежом, включая загранучреждения МИДа, советников по инвестициям, экономике и торговле, ВТО, торговые представительства, фронтофисы, а также почетных консулов Казахстана за рубежом. К данной работе активно подключаются созданные недавно национальные компании KazakhInvest и KazakhExport. В целях развития прямых контактов между иностранным дипломатическим корпусом и представителями бизнес-сообщества по инициативе МИДа при поддержке НПП «Атамекен» создан Дипломатический бизнес-клуб.Совместными усилиями государственных органов с 2005 по конец 2016 года в Казахстан было привлечено 242 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.Мы активно взаимодействуем с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая оказывает предметное содействие государственным органам Казах­стана по отраслевым направлениям их работы. Наша страна участвует в работе комитетов ОЭСР по конкуренции, инвестициям и содействии развитию. МИД оказывает системную поддержку работе по созданию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).Активная работа ведется по линии Евразийского экономического союза. В настоящее время запущены переговорные треки по развитию торгово-экономического сотрудничества и созданию зон свободной торговли ЕАЭС с порядка десятью странами мира. В 2018 году вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС.Евразийский экономический союз, американская инициатива С5+1, Стратегия Европейского союза в Цент­ральной Азии, форматы «Центральная Азия – Япония» и «Центральная Азия – Южная Корея» по сути своей имеют совпадающий вектор – углуб­ление экономической интеграции и построение новой Евразийской конструкции. Этот важный аспект дополняется очевидными интересами в Евразии других региональных акторов – Франции, Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии.Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – это важная программа геоэкономического масштаба. Она четко определяет перспективное место и роль нашей страны в экономике Евразии и мире в целом. МИД использует все имеющиеся в распоряжении ресурсы для успешного выполнения поставленных целей.Крупной задачей международного масштаба является реализация проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». В соответствии с установками, изложенными Президентом в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», государство направляет усилия на популяризацию значимых произведений литературы, драматургии, оперы, балета, музыки, кино, изобразительного искусства, скульптуры, созданных нашими современниками. Речь идет о переводческой работе, книгоиздательстве и продвижении, производстве мультимедийного контента, организации гастролей и выставок и других мероприятиях.Время показало правильность базовых принципов международной деятельности Казахстана: многовекторность, прагматизм и твердое отстаивание национальных интересов. Одновременно важно принимать во внимание изменяющиеся условия, своевременно адаптироваться к ним, эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Руководствуясь Концепцией внешней политики на 2014–2020 годы, мы продолжим содействовать созданию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и развития нашей страны, благополучия наших граждан.Будет продолжено институциональное развитие МИДа, в том числе и укрепление его взаимодействия с общественностью. Действует Общественный совет по вопросам деятельности МИД РК, в который входят депутаты Парламента, авторитетные дипломаты, известные общественные деятели, ученые и журналисты. В 2013 году при министерстве был создан Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по человеческому измерению».Усилиями сотрудников МИДа и ветеранов дипслужбы учреждено и успешно функционирует Объединение казахстанских дипломатов, которое содействует реализации внешней политики Главы государства, укрепляет преемственность между поколениями, защищает права и интересы дипломатов, активно занимается благотворительностью.За годы независимости в министерстве сформирован солидный профессиональный кадровый состав сотрудников, свободно владеющих иностранными языками, знающих специфику отдельных регионов и стран, а также имеющий бесценный международный и дипломатичес­кий опыт. Налажена подготовка профессио­нальных кадров для МИДа. Многие специалисты получили образование за рубежом благодаря президентской стипендии «Болашак».За четверть века 285 наших граж­дан удостоились чести быть назначенными чрезвычайными и полномочными послами Республики Казахстан за рубежом. Наш соотечественник Касым-Жомарт Токаев занимал должность заместителя Генерального секретаря ООН – Генерального директора Отделения ООН в Женеве, Канат Саудабаев – действующего председателя ОБСЕ, Болат Нургалиев – генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, Таир Мансуров – генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, Асхат Оразбай – генерального секретаря Организации экономического сотрудничества. Золотыми буквами в историю отечественной дипломатии вошли имена всех министров иностранных дел независимого Казахстана – Акмарал Арыстанбековой, Тулеутая Сулейменова, Каната Сау­дабаева, Касым-Жомарта Токаева, Ерлана Идрисова, Марата Тажина, Ержана Казыханова.Уверен, новое поколение казах­станских дипломатов достойно продолжит дело первых корифеев отечественной внешней политики. Для меня большая честь возглавлять внешнеполитическое ведомство, особенно в год знаменательного юбилея. Мне и всему коллективу системы МИДа предстоит оправдать большое доверие Президента и достойно выполнить поставленные перед нами важнейшие задачи.