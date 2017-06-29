МИД: между прошлым и будущим

25 лет назад, 2 июля 1992 года, Глава государства принял пакет указов, утвердивших положения «О МИД РК», «О посольстве РК» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК». Таким образом создавалось полноценное Министерство иностранных дел – центральный орган дипломатической службы.
Формально МИД Казахской ССР существовал еще с 1944 года, когда накануне образования ООН Советский Союз рассчитывал на получение как можно большего числа «суверенных» мест в составе новой глобальной организации за счет союзных республик. Но в итоге их наряду с СССР получили только РСФСР, Украина и Беларусь как наиболее пострадавшие от войны. Деятельность небольшого по численности республиканского МИД Казахской ССР в основном свелась к протокольным функциям и весьма ограниченным культурным связям с зарубежьем. Полноценная дипломатия по определению не могла служить атрибутом союзной республики.
Тем не менее, вспоминая вехи становления казахстанского внешнеполитического ведомства, следует отдать должное всем главам МИД КазССР – с 1944 года до обретения независимости. Это были видные государственные деятели и яркие представители нашей интеллигенции – Тулеген Тажибаев, Хаиргалий Байгалиев, Аскар Закарин, Утешкали Атамбаев, Ади Шарипов, Балжан Бультрикова, Малик Фазылов, Муслим Базарбаев, Михаил Исиналиев. Они достойно представляли нашу республику во внешних сношениях Советского Союза, принимали крупные иностранные делегации и даже выступали с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Полноценным участником международных отношений Казахстан стал только 16 декабря 1991 года с провозглашением государственной независимости. А 2 июля 1992 года был принят указ, ставший необходимым фундаментом в институционализации МИДа, формировании разветвленной дипломатической инфраструктуры Казахстана по всему миру. Именно тогда за МИДом была закреплена координирующая роль в международной деятельности центральных органов государственного управления Казахстана.
Тогда же были поставлены и конкретные задачи – развитие равноправных отношений со всеми зарубежными государствами в соответствии с общепризнанными нормами международного права, создание мирных условий в интересах всестороннего прогресса республики, содействие осуществлению торгово-экономической политики страны, ее участию в мирохозяйственных связях, привлечение иностранных капиталовложений.
Президент определил ключевые функции нового МИДа, важнейшей из которых стало «обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты суверенитета, территориальной целостности, безопасности и неприкосновенности границ Республики Казахстан, ее интересов на международной арене».
Регламентировалась работа самого МИДа. Образовывалась система Министерства иностранных дел, в которую вошли центральный аппарат, подведомственные учреждения и организации на территории страны, дипломатические представительства, консульские учреждения за рубежом и в государствах – участниках СНГ, представительства при международных организациях.
Положения исторического указа Главы государства сегодня воспринимаются как норма, но для того переломного периода они были «неизведанной территорией» государственной деятельности. В отличие от многих других сфер отечественный госаппарат не имел сколь-нибудь значимого опыта выполнения перечисленных функций в области внешней политики.
Самый острый вопрос – кадровый, требовавший безотлагательного решения, оказался в центре особого внимания Президента. На работу в МИД были привлечены казахстанцы, работавшие в системе советского МИДа (коих было очень немного), а также выпускники казахстанских вузов со знанием иностранных языков. Так, на работу в МИД РК поступил и автор этих строк.
Таким образом, четверть века назад внешняя политика начиналась буквально с нуля. Предстояло выстраивать дипломатическую деятельность таким образом, чтобы обеспечить достойное место молодого государства в новом, стремительно меняющемся мире.Внешняя политика в действии
С первых же дней независимости у Президента твердо сформировался базовый стержень международного курса молодого государства с учетом реалий, в которых оказался наш народ. Устойчивое развитие, ядерное разоружение и нераспространение, экономическая интеграция, диалог цивилизаций, миротворчество, права человека, борьба с транснациональными вызовами и угрозами – все это ключевые сферы глобального дискурса, где Казахстан спустя 25 лет стал влиятельным участником и сумел выстроить дружественные, взаимовыгодные отношения с соседними и дальними странами. Сегодня дипломатические отношения установлены с 182 государствами.
Принцип нерушимости границ Казахстана закреплен в двусторонних договорах о делимитации государственной границы со всеми сопредельными странами – Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а также о разграничении дна Каспийского моря – с Россией, Азербайджаном и Туркменистаном. Стабильные и предсказуемые отношения с соседними государствами позволили развивать транзитно-транспортный потенциал нашей страны, включая налаживание разветвленной сети газо- и нефтепроводов, трансконтинентальных автомобильных и железнодорожных путей, осуществлять проекты углубленной интеграции и кооперации – такие как Евразийский экономический союз и «Один пояс – один путь».
Президент еще в советское время принял историческое решение о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона, а впоследствии – об отказе от четвертого по мощности в мире ракетно-ядерного арсенала. Эти решения заложили основу усилий Казахстана в борьбе за безъядерный мир. Важные инициативы – принятие в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации о мире, свободном от ядерного оружия, создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, провозглашение Международного дня против ядерных испытаний, запуск Проекта ATOM, создание на территории Казахстана первого в мире Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ для его использования в мирных целях – сделали Казахстан признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения.
Сегодня мы говорим не просто о членстве в ООН, а об активном вовлечении в руководство сложными политическими процессами на глобальном уровне. Подавляющим большинством голосов Генеральная Ассамблея в июне 2016 года избрала Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, что ярко свидетельствует о вкладе Главы нашего государства в международную безопасность, сотрудничество и развитие.
Казахстан был в числе активных сторонников принятия Целей устойчивого развития в 2015 году, их реализация будет способствовать повышению качества жизни наших граждан и социально-экономическому развитию Центрально-Азиатского региона. Проведение Международной выставки «ЭКСПО» и создание на ее базе Международного центра «зеленых» технологий и инвестиций «Энергия будущего» станут конкретным вкладом Казахстана в реализацию Целей на глобальном и региональном уровнях.
Следуя принципу мирного сосуществования, Нурсултан Назарбаев в 1992 году с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул инициативу о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – первой успешной инициативы создания общеазиатской системы безопасности.
Казахстан был в числе первых шести стран, подписавших Договор о коллективной безопасности, который позже стал основой для создания ОДКБ, призванной защищать страны-участницы от внешних угроз.
В 2010 году Казахстан председательствовал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, играл лидирующую роль в решении сложных проблем в зоне ответственности структуры, в том числе урегулировании острейшего политического кризиса в Кыргызстане. Первый и пока единственный в XXI веке саммит ОБСЕ в Астане ознаменовался принятием Астанинской юбилейной декларации, которая ввела понятие свободного, общего и неделимого Евро-Атлантического и Евразийского сообщества безопасности, предполагающего принципиально новый уровень взаимоотношений в ОБСЕ.
В условиях сложных геополитических и глобальных вызовов и политических трансформаций, произошедших в мусульманском мире, председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) также стало одним из важнейших событий в истории казахстанской дипломатии. Наша страна инициировала создание Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой ныне находится в Астане. Казахстан рассматривает развитие образования и научно-технологическую модернизацию исламского мира как наиболее эффективный способ противодействия серьезным вызовам безопасности. И потому знаковым является тот факт, что первый в истории саммит ОИС по науке и технологиям планируется провести в Астане 10–11 сентября 2017 года.
Еще одна организация, в рамках которой успешно осуществляет свою деятельность Казахстан как председатель, – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В июне этого года успешно прошел саммит глав государств, во время которого Индия и Пакистан были приняты в ШОС в качестве полноправных государств-членов.
Как авторитетный и беспристрастный политический посредник Президент Казахстана сыграл решающую роль в налаживании консультаций по Украине, увенчавшихся Минскими соглашениями. Продуктивная роль Нурсултана Назарбаева в российско-турецком сближении была высоко оценена президентами Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Казахстан принял два успешных раунда переговоров по иранской ядерной программе. В 2017 году Астана зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки для переговоров сторон сирийского конфликта при поддержке ООН и стран-гарантов. Состоявшиеся в первой половине года несколько раундов Астанинского процесса стали важным вкладом в поддержание режима прекращения боевых действий в Сирии и способствовали возобновлению Женевского процесса под эгидой ООН.
Вступление Казахстана в 2015 году во Всемирную торговую организацию стало кульминацией интеграции нашей страны в мировую экономическую систему.
Сегодня Астана принимает у себя участников ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего». При участии 115 стран и 22 международных организаций эта Международная выставка стала крупным событием, собравшим не только передовые «зеленые» технологии под одной крышей, но и множество культур и народов.
За годы независимости Казахстан из реципиента помощи превратился в донора. Особое значение здесь имеет запуск национальной программы официальной помощи в целях развития, реализуемой под брендом KazAID. В рамках нее уже оказывается систематическая помощь Афганистану и соседним государствам Центральной Азии в укреплении их ресурсного и институционального потенциала для реализации целей устойчивого развития.
Проводимые каждые три года в столице Казахстана съезды лидеров мировых и традиционных религий стали весомым вкладом в диалог цивилизаций, а также служат дополнительной опорой межконфессиональному согласию внутри нашей страны, способствуют всеобщему пониманию миролюбивой сущности религий.
Значимую роль во внешней политике государства играет парламентская дипломатия. Мы высоко оцениваем вклад народных избранников в реализацию внешнеполитических инициатив Главы государства.
Казахстан, подтверждая стремление участвовать в делах мирового сообщества и проводить политику добрососедства с сопредельными государствами, на сегодня заключил порядка 30 800 межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных договоров.
Дипломаты Казахстана проводят большую работу по созданию безвизового режима с зарубежными странами. На сегодня с 20 странами подписаны двусторонние соглашения об освобождении от виз. Кроме того, 12 стран в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для казахстанских граждан.Приоритеты модернизации
«Главный принцип моей внешней политики – хорошее правление внутри страны», – говорил британский государственный деятель XIX века Уильям Гладстон.
Единство внешней и внутренней политики лежит в основе деятельности Главы государства по построению успешного Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию экономической дипломатии. Практически все официальные визиты за рубеж предусматривают его отдельные встречи с иностранным бизнес- сообществом, заключаются коммерческие соглашения. К примеру, в 2016 году в ходе визита Главы государства в Иран подписаны 48 соглашений на общую сумму 1,4 млрд долларов, в Турцию – 20 документов на 520 млн долларов, в Саудовскую Аравию – 10 соглашений на 200 млн, в Японию – 13 документов на 1,2 млрд, в Южную Корею – 24 контракта на 640 млн долларов. В ходе визита Главы государства в Объединенные Арабские Эмираты в 2017 году достигнуты договоренности о реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 6,3 млрд долларов.
Ключевыми направлениями деятельности внешнеполитического ведомства всегда остаются привлечение иностранных инвестиций, помощь отечественным экспортерам в продвижении на мировые рынки готовой продукции, содействие в реализации индустриально-инновационных проектов и программы «Нұрлы жол» с ее сопряжением с китайским проектом «Один пояс – один путь». Для реализации поставленных Главой государства задач задействованы все имеющиеся ресурсы в стране и за рубежом, включая загранучреждения МИДа, советников по инвестициям, экономике и торговле, ВТО, торговые представительства, фронтофисы, а также почетных консулов Казахстана за рубежом. К данной работе активно подключаются созданные недавно национальные компании KazakhInvest и KazakhExport. В целях развития прямых контактов между иностранным дипломатическим корпусом и представителями бизнес-сообщества по инициативе МИДа при поддержке НПП «Атамекен» создан Дипломатический бизнес-клуб.
Совместными усилиями государственных органов с 2005 по конец 2016 года в Казахстан было привлечено 242 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
Мы активно взаимодействуем с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая оказывает предметное содействие государственным органам Казахстана по отраслевым направлениям их работы. Наша страна участвует в работе комитетов ОЭСР по конкуренции, инвестициям и содействии развитию. МИД оказывает системную поддержку работе по созданию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Активная работа ведется по линии Евразийского экономического союза. В настоящее время запущены переговорные треки по развитию торгово-экономического сотрудничества и созданию зон свободной торговли ЕАЭС с порядка десятью странами мира. В 2018 году вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
Евразийский экономический союз, американская инициатива С5+1, Стратегия Европейского союза в Центральной Азии, форматы «Центральная Азия – Япония» и «Центральная Азия – Южная Корея» по сути своей имеют совпадающий вектор – углубление экономической интеграции и построение новой Евразийской конструкции. Этот важный аспект дополняется очевидными интересами в Евразии других региональных акторов – Франции, Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии.
Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – это важная программа геоэкономического масштаба. Она четко определяет перспективное место и роль нашей страны в экономике Евразии и мире в целом. МИД использует все имеющиеся в распоряжении ресурсы для успешного выполнения поставленных целей.
Крупной задачей международного масштаба является реализация проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». В соответствии с установками, изложенными Президентом в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», государство направляет усилия на популяризацию значимых произведений литературы, драматургии, оперы, балета, музыки, кино, изобразительного искусства, скульптуры, созданных нашими современниками. Речь идет о переводческой работе, книгоиздательстве и продвижении, производстве мультимедийного контента, организации гастролей и выставок и других мероприятиях.
Время показало правильность базовых принципов международной деятельности Казахстана: многовекторность, прагматизм и твердое отстаивание национальных интересов. Одновременно важно принимать во внимание изменяющиеся условия, своевременно адаптироваться к ним, эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Руководствуясь Концепцией внешней политики на 2014–2020 годы, мы продолжим содействовать созданию максимально благоприятных внешних условий для обеспечения безопасности и развития нашей страны, благополучия наших граждан.
Будет продолжено институциональное развитие МИДа, в том числе и укрепление его взаимодействия с общественностью. Действует Общественный совет по вопросам деятельности МИД РК, в который входят депутаты Парламента, авторитетные дипломаты, известные общественные деятели, ученые и журналисты. В 2013 году при министерстве был создан Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по человеческому измерению».
Усилиями сотрудников МИДа и ветеранов дипслужбы учреждено и успешно функционирует Объединение казахстанских дипломатов, которое содействует реализации внешней политики Главы государства, укрепляет преемственность между поколениями, защищает права и интересы дипломатов, активно занимается благотворительностью.
За годы независимости в министерстве сформирован солидный профессиональный кадровый состав сотрудников, свободно владеющих иностранными языками, знающих специфику отдельных регионов и стран, а также имеющий бесценный международный и дипломатический опыт. Налажена подготовка профессиональных кадров для МИДа. Многие специалисты получили образование за рубежом благодаря президентской стипендии «Болашак».
За четверть века 285 наших граждан удостоились чести быть назначенными чрезвычайными и полномочными послами Республики Казахстан за рубежом. Наш соотечественник Касым-Жомарт Токаев занимал должность заместителя Генерального секретаря ООН – Генерального директора Отделения ООН в Женеве, Канат Саудабаев – действующего председателя ОБСЕ, Болат Нургалиев – генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, Таир Мансуров – генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, Асхат Оразбай – генерального секретаря Организации экономического сотрудничества. Золотыми буквами в историю отечественной дипломатии вошли имена всех министров иностранных дел независимого Казахстана – Акмарал Арыстанбековой, Тулеутая Сулейменова, Каната Саудабаева, Касым-Жомарта Токаева, Ерлана Идрисова, Марата Тажина, Ержана Казыханова.
Уверен, новое поколение казахстанских дипломатов достойно продолжит дело первых корифеев отечественной внешней политики. Для меня большая честь возглавлять внешнеполитическое ведомство, особенно в год знаменательного юбилея. Мне и всему коллективу системы МИДа предстоит оправдать большое доверие Президента и достойно выполнить поставленные перед нами важнейшие задачи.