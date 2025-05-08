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«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан. Призываем все вовлечённые стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации. Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путём в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН», - говорится в заявлении министерства.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга.

В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, более 70 террористов были ликвидированы, свыше 60 получили ранения. По данным ВС Пакистана, жертвами ударов стали 26 человек, 46 пострадали. После этого Исламабад закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары. В результате на линии контроля в Джамму и Кашмире, по информации индийской стороны, погибли 15 человек, 48 получили ранения.

Ранее премьер Индии отменил визиты в Европу.