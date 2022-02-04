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Мигрантам в помощь
Кадиша Ныгмет

Из МВД в Министерство труда и социальной защиты населения передано порядка 20 функций. Для этого на основании Указа Главы государства внесены изменения в Трудовой кодекс, законы «О беженцах», «О миграции населения», «О документах, удостоверяющих личность» и «Об органах внутренних дел».

В частности, переданы выдача разрешений трудовым иммигрантам, работа с беженцами, полномочия по осуществлению межведомственной координации в области миграции населения, мониторинга миграционных процессов и ряд других функций, не связанных напрямую с обеспечением правопорядка.

Работа МТСЗН с беженцами в большей степени будет нап­равлена на оказание им социальной помощи, медицинских услуг и образования, а также их трудоуст­ройство. Тесное взаимодейст­вие гражданского ведомства с такими международными структурами, как управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, НПО, позволит качественнее решать их насущные вопросы в соответствии с международными стандартами.

Впрочем, контроль за соблюдением беженцами и трудовыми мигрантами установленных правил пребывания в Казахстане по-прежнему сохранен в компетенции полиции, уточнили в пресс-службе МВД РК.

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