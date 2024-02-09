Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло

В январе-декабре 2023 года число прибывших в страну составило 25,3 тысяч человек, число выбывших из страны 16 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сальдо миграции составило 9 344 человек.

– По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, число прибывших в Казахстан увеличилось на 46,8%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 33,8%. Отметим, что в 2023 году впервые отмечено положительное сальдо миграции после 2011 года, – говорится в сообщении.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Число прибывших из стран СНГ составило 21,9 тысяч человек, число выбывших в эти страны – 12,4 тысяч человек.