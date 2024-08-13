Миллиард тенге выделили на реализацию госпрограммы для молодежи в Актюбинской области

Приобрести жилье при государственной поддержке могут молодые специалисты до 35 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается реализация государственной жилищной программы для молодежи. На реализацию жилищной программы выделили 1 млрд. тенге, из них 500 млн тенге - из местного бюджета. До конца года в регионе планируется обеспечить жильем около 100 человек.

В ведомстве отметили, что приобрести жилье при государственной поддержке могут молодые специалисты до 35 лет. Для них действуют льготные условия при выдаче займов: первоначальный взнос – 10%, годовая процентная ставка – 5-6%, максимальная сумма займа – до 18-20 млн, срок займа до 19 лет.

Приоритетные сферы деятельности акиматы областей определяют, исходя из кадровой потребности региона. Особый акцент делается на работников социальной сферы: образование, здравоохранение, культура, спорт и социальная защита. На сегодня льготное кредитование для молодых специалистов доступно в 17 регионах страны.

В Акмолинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях вопрос находится на стадии проработки.

Источниками финансирования механизма являются местные бюджеты и софинансирование со стороны АО «Отбасы банк».