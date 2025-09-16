Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

К 2029 году убытки могут вырасти до €126 млрд. Это следует из отчета аналитиков, который приводит The Guardian.

Авторы исследования проанализировали связи между экстремальными погодными явлениями и объемом производства. Были учтены косвенные эффекты, например, ограниченное количество часов работы строителей во время жары и нарушение графика движения транспорта из-за наводнений.

Удар по экономике из-за жары, засухи и наводнений оценивается в 0,26% от объема экономического производства ЕС за весь 2024 год. Наибольшие потери зафиксированы на Кипре, в Греции, Мальте и Болгарии. За ними следуют Испания, Италия и Португалия.

При этом исследование не учитывает лесные пожары, охватившие юг Европы в прошлом месяце. Из-за климатических изменений вероятность пожаров в Испании и Португалии увеличилась в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз.

С 23 июня по 2 июля в Европе фиксировали аномальную жару с температурами выше 40°С. Это привело к гибели сотен людей. Больше всего случаев смертей из-за жары (88%) пришлось на людей старше 65 лет. Лесные пожары уничтожили более миллиона га земли.