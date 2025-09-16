Миллиардные убытки понесла Европа из-за жары

Экономика,Европа,Пожары
91
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Экономические потери стран Европы из-за сильной жары этим летом составили €43 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

К 2029 году убытки могут вырасти до €126 млрд. Это следует из отчета аналитиков, который приводит The Guardian.

Авторы исследования проанализировали связи между экстремальными погодными явлениями и объемом производства. Были учтены косвенные эффекты, например, ограниченное количество часов работы строителей во время жары и нарушение графика движения транспорта из-за наводнений.

Удар по экономике из-за жары, засухи и наводнений оценивается в 0,26% от объема экономического производства ЕС за весь 2024 год. Наибольшие потери зафиксированы на Кипре, в Греции, Мальте и Болгарии. За ними следуют Испания, Италия и Португалия.

При этом исследование не учитывает лесные пожары, охватившие юг Европы в прошлом месяце. Из-за климатических изменений вероятность пожаров в Испании и Португалии увеличилась в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз.

С 23 июня по 2 июля в Европе фиксировали аномальную жару с температурами выше 40°С. Это привело к гибели сотен людей. Больше всего случаев смертей из-за жары (88%) пришлось на людей старше 65 лет. Лесные пожары уничтожили более миллиона га земли.

 

#пожар #Европа #жара #убытки

Популярное

Все
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Аварий стало меньше
Серебряные награды из Брно
Столице – эффективную инфраструктуру
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Стадион для будущих чемпионов
В столице открылся первый экохаб
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
«Броня» от стагнации экономики
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
Технологии для развития
Нужны специальные знания
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Запасайтесь углем заранее!
Бочча – путь отважных
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Политические реформы и цифровой суверенитет
Цена золота обновила новый рекорд
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Музыка, объединившая народы
Контуры будущего определены
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Цена на золото вновь побила рекорд
Крупнейший банк Швейцарии может переехать в США
Сколько магазинов и ТРЦ построили в Казахстане с начала года
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]