Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Порядка 2,3 тыс. человек погибли в 12 европейских городах за период с 22 июня по 2 июля, когда температура воздуха превышала 40℃, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, 1,5 тыс. из этих смертей стали прямым результатом изменения климата, усилившего интенсивность жары.

«Изменение климата сделало погоду значительно жарче, чем могло бы быть, что в свою очередь делает ее гораздо более опасной», — сказал исследователь Имперского колледжа Лондона Бен Кларк.

Ученые обеспокоены тем, что волны тепла со временем станут интенсивнее и затронут еще больше людей.

Газета The Guardian 30 июня сообщила, что в Португалии, Франции, Испании, Италии, Британии и Греции отмечают экстремально жаркую погоду. В издании сообщили, что во Франции предупреждения о жаре охватили почти всю материковую часть страны. В Германии уже к среде температура в некоторых частях страны может достичь +40 градусов. В Португалии жара достигла отметки +46,6.

Газета El Tiempo в тот же день сообщила, что жара в Испании поднялась до исторически рекордных отметок — +46 градусов. По прогнозам синоптиков, на севере и северо-западе страны температура продолжит расти, особенно в Кантабрийском регионе и Галисии.

Ранее стало известно о бущующих лесных пожарах во Франции, Испании и Турции.

Также аномальная жара установилась в Южной Корее, а в Бельгии закрыли популярный туристический объект.