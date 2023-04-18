"Миллион за фото": вскрылись новые подробности убийства туркестанской школьницы

Родные убитой в Туркестанской области 15-летней школьницы утверждают, что их дочь шантажировали, вымогая крупную сумму денег, а когда не получили, просто расправились с ней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Напомним, 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе был найден труп девочки.

Бабушка умершей школьницы говорит, что последние 4 года девочка жила с ней в селе Торткуль. Здесь же училась в школе. Убитая горем женщина вспоминает: в ночь с четверга на пятницу они как обычно легли спать, а утром внучки в своей комнате не оказалось.

«Она ночью ушла, никто не слышал. Вот тут ее сбросили, мою девочку. Здесь кровь была везде. Сказали, что у нее 2 удара ножом, один глубокий, и вены на руках порезаны. Они специально ее в канал кинули, чтобы скрыть преступление», – говорит бабушка.

В ту злополучную ночь единственная камера на соседнем загоне для овец запечатлела, как школьница около 24 часов в домашних тапочках идет в сторону канала.

Тело девушки нашли уже утром в воде в 2 километрах ниже по течению.

В тот же день стало известно о задержании 11-классника местной школы и 19-летнего жителя села Торткуль.

Родные уверяют: парни шантажировали Аружан, требуя миллион за то, чтобы ее некая фотография не попала в соцсети.

«Она просила у нас крупную сумму денег, числа 6-го. Я еще удивилась, спросила, зачем ей. Она посмеялась и сказала: «За границу поеду». Сейчас мы узнали, что эти двое ее шантажировали. Требовали миллион или грозились выставить ее фотографию и обещали опозорить. Там был явный фотошоп», – утверждает мать убитой.

К слову, погибшую одноклассники называют скромной и воспитанной девочкой. Ее предполагаемого убийцу тоже характеризуют с положительной стороны.

«Никаких правонарушений за парнем не наблюдалось. Он был тихим и ранимым. Даже чуть повышенный голос в его сторону мог расстроить его. О том, что он способен на такое, никто бы даже и не подумал», – отмечает заместитель директора по воспитательной работе Торткульской общей средней школы Канат Коспанов.

Сейчас родные погибшей переживают, что виновные могут уйти от наказания. Якобы оба задержанных – сыновья не простых людей в селе. Поэтому родители просят прокуроров области взять дело под свой контроль.