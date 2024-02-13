Миллион за выносливость

На телеканале «Turkistan» завершилось не имею­щее аналогов в стране реалити-шоу «Төзім TEST» Перед участниками стояла задача выжить в полной изоляции от общества.

В отборочном раунде приняли участие более 40 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Из них в финальную часть прошли только четыре добровольца, которые согласились провести десять дней без средств коммуникаций в изолированных модулях, напоминающих одиночные камеры заключения. Результаты эксперимента показывали в прямом эфире телеканала в круглосуточном режиме. Жители могли наблюдать и голосовать за любого кандидата.

Участников реалити-шоу обеспечили всем необходимым для жизнедеятельности: водой, едой, в комнате имелись удобная кровать и туалет. Кроме того, испытуемые ежедневно проходили психологические, физические и интеллектуальные тесты. Всех участников держала на контроле специальная охрана.

Те, кто нарушал установленные условия и не выдержал трудностей, покидали проект. При всей кажущейся прос­тоте следовать правилам оказалось непросто. Во всяком случае так считают те, кто выбыл из игры. У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдавали нервы.

Победителем реалити-шоу стал Есентур Смаилов. Три последних дня мужчина провел в полном одиночестве. И получил за это 1 млн тенге. Приз самому выносливому туркестанцу вручил генеральный директор ТОО «Turkistan Media Holding» Жанахмет Агыбаев.

Победитель поблагодарил организаторов и зрителей, отметив, что проект стал для него испытанием и стартом для дальнейшего развития в жизни. Свой честно заработанный миллион он решил подарить родителям.