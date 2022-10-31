Миллионы тенге отдали алматинцы лжемебельщику в качестве "предоплаты"

Полицейские Алматы задержали мошенника, который брал миллионы тенге в качестве "задатка за изготовление мебели", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в отношении 37-летнего уроженца Мангистауской области зарегистрировано уголовное дело по ст.190 ч.3 п.4 УК РК.

"Мужчина входил в доверие к гражданам, заверяя, что делает мебель на заказ. По звонку заказчиков он выезжал на замеры, получал предоплату, которая составляла более миллиона тенге, с клиента. А затем скрывался", - рассказали в полиции.

Подозреваемый задержан в результате проведения оперативных мероприятий.

"На данном этапе расследования гражданин Д. изобличен в совершении 4 эпизодов мошенничества. Причем клиенты были с разных районов города", – отметили в управлении дознания ДП Алматы.

К слову, фигурант в прошлом уже имел проблемы с законом, он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас сотрудники полиции занимаются установлением дополнительных эпизодов его "деятельности".