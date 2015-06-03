Мини-зоны для досуга Свежий выпуск 418 Марина МИХАЙЛОВА

Здесь есть цветники, вазоны, малые архитектурные формы, оборудованы детская спортивная площадка, футбольное поле. Экспериментальную площадку посетил аким Алматы Ахметжан Есимов, которого жители района поблагодарили за ее открытие.

«Акимам районов надо тщательно проинспектировать территории и определить, где еще можно создать подобные объекты», – отметил А. Есимов.

Для комфортного и здорового отдыха горожан зеленые уголки города активно преображаются. Так, за последние пять лет в Алматы реконструировано 16 парков и скверов. В текущем году обустроят еще три.



