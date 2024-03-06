Министр прокомментировал появление трещин в вузах Алматы после землетрясения

Происшествия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал появление трещин в ряде вузов Алматы после землетрясения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото ZTB NEWS

- Мы провели анализ. Действительно, в нескольких зданиях, в частности, в КазНУ имени Аль Фараби, КазНПУ имени Абая, ЖенПУ, еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины. Специально мы пригласили экспертов из строительных управлений по сейсмоустойчивости, провели анализ – в несущих конструкциях никаких повреждений не было. Трещины, действительно, есть. Сказать что-то сейчас, что есть риски, тоже нельзя. Держим ситуацию на контроле, - заверил Нурбек.

По его словам, во время землетрясения студенты и преподаватели покинули здания, а проходящее в нескольких пунктах в Алматы ЕНТ сразу было прекращено.

- На тот день отменили все занятия, установили дежурства в общежитиях, - отметил глава Минобразования.

Он также сообщил, что в зданиях вузов не потребуется большой ремонт, так как несущие конструкции не пострадали.

- Ремонт не такой большой, так как это не несущие конструкции. Ремонт за счет университетов. Сумма ущерба небольшая, каких-то структурных повреждений не было. Где-то осыпалась штукатурка, небольшие трещины пошли, где-то упали навесные потолки. Поэтому это все силами университета будет решено, - добавил Саясат Нурбек.

Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Горожане массово вышли на улицы. Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии, создан оперативный штаб акима Алматы. Полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Информация о пострадавших пока не поступала.

О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы. 

#землетрясение #ВУЗы #трещины #Саясат Нурбек

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