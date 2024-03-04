О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев вновь обратился к горожанам в связи с землятресением, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Он сообщил, что ДЧС развернул оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

– На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются. Результаты будут доведены дополнительно. Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопаснности, – отметил Нурлан Атыгаев.

В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии. Информация о пострадавших пока не поступала.