О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы
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Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев вновь обратился к горожанам в связи с землятресением, передает Kazpravda.kz
Он сообщил, что ДЧС развернул оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.
– На данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Данные о произошедшем землетрясении обрабатываются. Результаты будут доведены дополнительно. Уважаемые жители, просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопаснности, – отметил Нурлан Атыгаев.
В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии. Информация о пострадавших пока не поступала.