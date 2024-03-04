"Горячие линии" запущены в трех регионах Казахстана после землетрясения
136
Информация о пострадавших не поступала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Как сообщают в министерстве, проводится мониторинг, сбор информации о последствиях землетрясения.
В ДЧС Алматы, Алматинской и области Жетысу работают горячие линии.
Телефоны горячей линии:
ЦУКС МЧС РК 87172 - 704114
Алматы - 2782083, 2782084
Область Жетысу 87282 - 220218
Алмат обл - 872722- 26097
Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Горожане массово вышли на улицы.
Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.