Землетрясение в Алматы: полицию города перевели на усиление

Свыше двух тысяч полицейских обеспечивают правопорядок в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Сообщается, что на усиленный вариант несения службы переведены сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, инспекторы ювенальной полиции и оперподразлеления.

Кроме того, усилены следственно-оперативные группы.

- Особое внимание уделено обстановке в округе общеобразовательных школ города и медучреждений. Оперативная и дорожная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. Дорожное движение по направлениям север – юг – восток - запад осуществляется с помощью светофоров в штатном режиме, несмотря на увеличение автомобильного трафика, – сообщили в ДП.

Отмечается, что в случае осложнения дорожной ситуации, движение переводится на ручное регулирование. На контроль также взяты АЗС.

Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД.

- Вместе с тем, приняты превентивные меры по обеспечению сохранности имущества граждан и недопущению совершения преступлений, - отметили в департаменте.

Также полиция Алматы призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять лишь сведениям из официальных источников.

Напомним, землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. Горожане массово вышли на улицы. Известно, что эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

В Алматы и еще двух регионах страны запущены горячие линии, создан оперативный штаб акима Алматы. Информация о пострадавших пока не поступала.

О возможных афтершоках предупредили в ДЧС Алматы.