Полиция выявила нарушителя ПДД во время мониторинга социальных сетей

Закон и Порядок

Водитель пользовался телефоном за рулем, а сам и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности

Фото: скриншот из видео

Полицейские привлекли к административной ответственности водителя, нарушения которого были зафиксированы на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, передает Kazpravda.kz.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 38-летний водитель управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности, пользовался мобильным телефоном во время движения, а его пассажиры также ехали без пристегнутых ремней.

«Личность водителя была установлена сотрудниками батальона патрульной полиции. По выявленным фактам составлены административные протоколы в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. К ответственности также привлечены пассажиры, не использовавшие ремни безопасности», - сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что использование мобильного телефона за рулем и отказ от ремней безопасности существенно повышают риск тяжелых последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

 

#ПДД #водители #штраф

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