Минобороны предупредило о передвижении военной техники

С 29 июня по 2 июля отдельные подразделения совершат плановые марши на полигоны

Фото: Минобороны

С 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Казахстана пройдут комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности, передает Kazpravda.kz.

В Министерстве обороны отметили, что мероприятия носят плановый учебный характер и направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений.

Основная часть занятий пройдет на территориях воинских частей и учебных полигонов. Вместе с тем отдельные подразделения совершат плановые марши к местам проведения учений.

В связи с передвижением военной техники на некоторых участках дорог в регионах страны возможны временные ограничения движения транспорта.

«Проводимые мероприятия носят плановый учебный характер и будут проведены преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, в связи с чем возможно передвижение техники», — сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве призвали граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ ориентироваться только на официальную информацию и не распространять недостоверные сведения.