В Вооруженных силах Казахстана отмечают День воинских символов

Фото: Минобороны

18 июля в Казахстане отмечается День воинских символов Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz.

Памятная дата приурочена к утверждению Указом Президента 18 июля 1996 года воинских символов казахстанской армии. В 2021 году приказом министра обороны эта дата была официально включена в перечень профессиональных праздников и памятных дней.

Воинские символы являются важной частью государственности и армейских традиций. Они олицетворяют независимость страны, преемственность поколений защитников Родины и готовность Вооруженных сил выполнять задачи по обеспечению безопасности государства.

«К воинским символам относятся флаги видов Вооруженных Сил Республики Казахстан, боевые знамена воинских частей и Символ Вооруженных Сил Республики Казахстан. Каждый из них отражает историю, честь и ценности казахстанской армии», - отметили в Министерстве обороны РК.

История воинской символики берет начало в глубокой древности. У тюркских народов боевые знамена и родовые тамги были символами единства и воинской доблести. В эпоху Казахского ханства байрак считался символом свободы, независимости и воинской чести, а его защита была священным долгом каждого воина.

После создания Вооруженных сил Республики Казахстан была сформирована национальная система воинских символов, объединившая историческое наследие казахского народа и современные государственные традиции.

Сегодня символ Вооруженных сил представляет собой пятиконечную звезду с изображением лучистого солнца и парящего беркута, олицетворяющих мир, свободу, силу духа и готовность защищать Родину. Каждый вид Вооруженных сил имеет собственный флаг, отражающий его предназначение и боевые традиции.

Особое место занимает Боевое знамя - символ воинской чести, доблести и славы воинской части. Оно хранит память об истории подразделения и его боевых заслугах. По сложившейся традиции право сфотографироваться у Боевого знамени предоставляется военнослужащим, добившимся высоких результатов в службе.