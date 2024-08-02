Минторговли озвучило решение по петиции о часовом поясе

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил решение по петиции «Вернуть время назад», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Фото: пресс-служба МТИ РК

Изучив все представленные рабочей группой данные и аргументы,  научные исследования и рекомендации, подтверждено, что перевод ряда регионов Республики Казахстан на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях. Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближенным к природному циклу на большей части территории Республики Казахстан. На основании  обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции.

Вместе с тем, принимая во внимание доводы участников рабочей группы,  есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований.

Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трех лет.

Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах, с учетом отопительного сезона и сезонных изменений.

Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня.

Заявитель петиции имеет право обжаловать принятое решение в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Напомним, что 7 июня 2024 года петиция, размещенная на портале «E-Petition.kz», набрала достаточно подписей для официального рассмотрения. В связи с этим Министерство торговли и интеграции создало рабочую группу, в состав которой вошли представители государственных органов, депутаты, авторы петиции, общественные организации и эксперты.

#решение #Минторговли #петиция #часы #время

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