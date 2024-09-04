Минтруда будет сотрудничать с промышленными гигантами и медуниверситетом

Заключение меморандумов позволит более эффективно взаимодействовать и обмениваться опытом по решению задач в сфере охраны труда и в области социальной защиты населения

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В рамках международной научно-практической конференции «Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта» министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова подписала меморандумы о сотрудничестве с руководителями АО «QARMET», ТОО «Корпорация «Казахмыс» и НАО «Медицинский университет Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН РК

С промышленными предприятиями предусмотрено взаимодействие по вопросам реализации новых подходов и механизмов Концепции безопасного труда в Республике Казахстан на 2024-2030 годы.

Сотрудничество с медицинским университетом предусматривает проведение научных исследований, наращивание научного потенциала в целях обеспечения высокого качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области социальной и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью и оказания специальных социальных услуг.

Заключение меморандумов позволит более эффективно осуществлять взаимодействие и обмен опытом по решению задач в сфере охраны труда и в области социальной защиты населения, отметили в министерстве.