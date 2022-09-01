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Экономика
Минтруда приступило к разработке методики определения минимальной зарплаты казахстанцев

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание с участием вице-министров, руководителей структурных подразделений, дочерних организаций и территориальных департаментов МТСЗН РК, а также представителей местных исполнительных органов, в ходе которого поставила четкие задачи по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В начале совещания министр отметила социальную значимость инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученных в Послании народу Казахстана.

«Главой государства принято решение о повышении уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге. Это напрямую отразится на доходах 1,8 млн граждан. При этом он поручил внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер. Увеличение МЗП окажет положительный эффект на повышении благосостояния казахстанцев, т.к. этот показатель также влияет на размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования. Поручаю соответствующим структурным подразделениям приступить к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели», – сказала Тамара Дуйсенова.

Министр подчеркнула важность поручений, связанных с повышением эффективности пенсионной системы, улучшением мер социальной поддержки семей с детьми и граждан, потерявших работу, а также предпринимательских инициатив молодежи.

В частности, Глава государства поручил последовательно довести размер минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальной – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Учитывая широкий социальный запрос, Президент поручил до 2028 года зафиксировать возраст выхода женщин на пенсию на уровне 61 года.

Также Главой государства поручено уже с 1 января 2023 года увеличить период выплат по уходу за ребенком до полутора лет, а размер выплат по потере работы для участников системы соцстрахования повысить до 45% от среднемесячного дохода.

Президент также сообщил, что в следующем году различными мерами занятости будут охвачены около 100 тыс. молодых людей. Для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного микрокредитования под 2,5% годовых.

«Эти поручения Главы государства должны быть реализованы с 1 января 2023 года. Поэтому поручаю соответствующим структурным подразделениям министерства, Государственному фонду социального страхования и Центру развития трудовых ресурсов в кратчайшие сроки произвести все необходимые расчеты и внести соответствующие изменения в НПА и законодательство. Прошу местные исполнительные органы активно подключиться к информационно-разъяснительной работе о ходе реализации поручений Президента», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

В завершение совещания министр поручила доработать проект Социального кодекса РК с учетом поручений Главы государства и в ближайшее время разместить его на портале открытых НПА.

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