Минздрав обновил состав аптечки для первой помощи

Министерство здравоохранения Казахстана обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учетом большей функциональности и доступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

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С учетом анализа опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран в состав аптечки теперь входят: марлевые бинты (стерильные и нестерильные), эластичные бинты, перевязочный пакет, медицинский лейкопластырь, металлические тупоконечные ножницы, карманная маска для искусственной вентиляции легких, косынка-бандаж для перевязки, спасательное одеяло, мгновенный пакет со льдом, свисток, фонарь, футляр для аптечки, блокнот, карандаш, влажные салфетки (антисептические), перчатки, жгут и рекомендации по использованию для оказания первой помощи пострадавшему.

При этом, напомнили в Минздраве, аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя по индивидуальным потребностям и пожеланиям.

«На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки пораженного участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению», – добавили в ведомстве.