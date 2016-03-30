Минздрав РК не рекомендовал применение NormaLife для лечения гипертонии

Министерство здравоохранения и социального развития никогда не рекомендовало гипертоникам употреблять средство NormaLife. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном сегодня, передает Kazpravda.kz
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Ранее в Сети появились баннеры с вирусной рекламой от одного из поисковых серверов, содержащие интервью различных экспертов системы здравоохранения Казахстана об эффективности препарата NormaLife в лечении гипертонии.
"Интервью различных экспертов системы здравоохранения Казахстана об эффективности препарата NormaLife в лечении гипертонии и о том, что "это единственное средство для стабилизации давления, официально рекомендованное Минздравом", распространяемые через баннеры с вирусной рекламой от всемирного поискового сервера Google.com на некоторых информационных порталах, а также посредством активной ссылки через социальные сети и мессенджеры являются фейками", – заявили в Минздраве.
В числе скомпрометированных медицинских экспертов оказались директор НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК Салим Беркинбаев, заместитель председателя Правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр" Махаббат Бекбосынова и другие.
Эксперты ведомства отмечают, что NormaLife является биологически активной добавкой, поэтому он не может быть рекомендован Министерством здравоохранения и социального развития РК для применения в качестве лекарственного средства.
Вся достоверная и оперативная информация касательно деятельности МЗСР РК размещена на официальном веб-сайте https://www.mzsr.gov.kz
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