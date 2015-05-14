Мир экстрима и развлечений 499 Асет КАЛЫМОВ

Основные задачи форума, организованного экосоюзом «Табигат», – популяризация спортивного и экологического туризма, сохранение культурного наследия предков, охрана окружающей среды. Мероприятие, проводимое уже третий год подряд, вновь сумело объединить представителей экстремальных видов спорта и любителей активного отдыха, музыкантов и мастеров кулинарного искусства.

В течение трех дней ущелье Тамгалы-Тас в Илийском районе посетили свыше 6 тыс. человек. Здесь прошли соревнования по туристскому многоборью, мини-футболу, волейболу, қазақ күресi. С большим интересом гости, приехавшие из разных регионов страны и из-за рубежа, наблюдали за состязанием семиреченских кокпаристов, национальными играми қыз куу и аударыспақ. Не менее зрелищными выдались показательные выступления скалолазов, парапланеристов, байкеров, цирковое шоу укротителей огня, а также конкурс по приготовлению степного шашлыка и плова.

Одним из самых впечатляющих турниров, собравших большое число участников и болельщиков, стали собачьи бега. Союз кинологов Казахстана представил казахскую породу тазы – невероятно резвых, выносливых и азартных собак, которые издревле считаются незаменимыми при охоте на диких зверей.

На берегу реки Или возле Писаных скал раскинулись палаточный городок и юрточный этноаул. Здесь ремесленники из нескольких районов Алматинской области демонстрировали народно-прикладное искусство. Прямо на глазах у публики мастера искусно изготавливали ювелирные изделия, поделки из дерева, кожи и шерсти. Не остались без дела и туристы, соорудившие из камней «Курган добрых пожеланий». На главной сцене городка звучали бардовские песни, состоялся концерт звезд эстрады.

Примечательно, что юные экологи приняли активное участие в акции «Убери за собой». Как рассказала член капшагайского молодежного клуба «Мурагер» Екатерина Букреева, ребята занимались уборкой мусора, отмывали наскальные петроглифы и изображения Будды.

Три дня фестиваля пролетели в мгновение ока, но оставили массу незабываемых эмоций: каждый его участник смог найти себе занятие по душе, окунувшись в мир экстрима и развлечений.



