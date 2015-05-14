Мир экстрима и развлечений

499
Асет КАЛЫМОВ
Основные задачи форума, организованного экосоюзом «Табигат», – популяризация спортивного и экологического туризма, сохранение культурного наследия предков, охрана окружающей среды. Мероприятие, проводимое уже третий год подряд, вновь сумело объединить представителей экстремальных видов спорта и любителей активного отдыха, музыкантов и мастеров кулинарного искусства.
В течение трех дней ущелье Тамгалы-Тас в Илийском районе посетили свыше 6 тыс. человек. Здесь прошли соревнования по туристскому многоборью, мини-футболу, волейболу, қазақ күресi. С большим интересом гости, приехавшие из разных регионов страны и из-за рубежа, наблюдали за состязанием семиреченских кокпаристов, национальными играми қыз куу и аударыспақ. Не менее зрелищными выдались показательные выступления скалолазов, парапланеристов, байкеров, цирковое шоу укротителей огня, а также конкурс по приготовлению степного шашлыка и плова.
Одним из самых впечатляющих турниров, собравших большое число участников и болельщиков, стали собачьи бега. Союз кинологов Казахстана представил казахскую породу тазы – невероятно резвых, выносливых и азартных собак, которые издревле считаются незаменимыми при охоте на диких зверей.
На берегу реки Или возле Писаных скал раскинулись палаточный городок и юрточный этноаул. Здесь ремесленники из нескольких районов Алматинской области демонстрировали народно-прикладное искусство. Прямо на глазах у публики мастера искусно изготавливали ювелирные изделия, поделки из дерева, кожи и шерсти. Не остались без дела и туристы, соорудившие из камней «Курган добрых пожеланий». На главной сцене городка звучали бардовские песни, состоялся концерт звезд эстрады.
Примечательно, что юные экологи приняли активное участие в акции «Убери за собой». Как рассказала член капшагайского молодежного клуба «Мурагер» Екатерина Букреева, ребята занимались уборкой мусора, отмывали наскальные петроглифы и изображения Будды.
Три дня фестиваля пролетели в мгновение ока, но оставили массу незабываемых эмоций: каждый его участник смог найти себе занятие по душе, окунувшись в мир экстрима и развлечений.

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
О новых горизонтах ахметтану
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Новый взгляд на старые фасады
Первый IQ Test Center
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Сельское хозяйство – стратегический актив
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]