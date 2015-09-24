Мир туркменских художников

Свежий выпуск
1022
Инеш БЕРЖАНОВА
Инициатива проведения выставки принадлежит посольству Республики Туркменистан в Казахстане. Состоялась она при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального музея, который решил провести выставку в рамках проекта «Мировая культура и современная живопись». Поэтому, обращаясь с приветственным словом к гостям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РК Магтымгулы Акмырадов выразил благодарность и представителям министерства, и руководству музея.
– Это первая и, я надеюсь, не последняя выставка такого масштаба, которая проходит в столице Казахстана, – сказал М. Акмырадов. – А ведь культура, обычаи, языки наших народов очень близки друг другу. И мы должны развивать эту связь.
Посол также выразил уверенность в том, что в ближайшее время и художники из Казахстана смогут провести выставку изобразительных работ в Туркменистане. Впрочем, туркменские мастера представили на суд нашего зрителя не только картины. На вернисаже можно увидеть произведения декоративно-прикладного искусства. Всего – около 50 творений. Среди авторов – как знаменитые, так и начинающие художники, творчество которых сформировалось уже за годы нейтралитета страны. В основном это выпускники Государственной академии художеств РТ – детища независимости Туркменистана. Учебное заведение было открыто в 1994 году с подачи художников-«шестидесятников», тем самым открывших дорогу целому поколению молодых, талантливых живописцев, графиков, ваятелей, дизайнеров и архитекторов.
Директор музея Дархан Мынбай в свою очередь подчеркнул, что подобные выставки братских народов скоро станут для нас традиционными, и в музее можно будет увидеть всю палитру культурных направлений Центрально-Азиатского региона. Более того, это позволит еще больше сплотить наши народы, даст новый импульс к развитию добрососедских отношений. Солидарность с ним проявил и ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.
– Мы имеем единые корни и общую границу, – подчеркнул он. – Поэтому подобные встречи важны для обеих сторон.
Многие из привезенных работ – из Фонда изобразительного музея Туркменистана. И это не только масло и холст. Здесь также можно увидеть работы, исполненные в «потерянном» стиле миниатюры. А еще казахстанскому зрителю будет дана возможность поближе познакомиться с творчеством современных графиков Туркменистана. В числе заявленных авторов – Чары Амангельдыев, Ярлы Байрамов, Какаджан Оразнепесов, Евгения Адамова, Гунча Мурадова и другие.

Популярное

Все
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Пожар в резервате "Семей орманы" локализован
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Задержан начальник управления миграционной полиции Шымкента по подозрению в коррупции
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по легкой атлетике
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане

Читайте также

Совместными усилиями
Потому что патриот
Прописные истины
Для языка границы условны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]