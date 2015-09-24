Мир туркменских художников

Инициатива проведения выставки принадлежит посольству Республики Туркменистан в Казахстане. Состоялась она при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национального музея, который решил провести выставку в рамках проекта «Мировая культура и современная живопись». Поэтому, обращаясь с приветственным словом к гостям, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РК Магтымгулы Акмырадов выразил благодарность и представителям министерства, и руководству музея.– Это первая и, я надеюсь, не последняя выставка такого масштаба, которая проходит в столице Казахстана, – сказал М. Акмырадов. – А ведь культура, обычаи, языки наших народов очень близки друг другу. И мы должны развивать эту связь.Посол также выразил уверенность в том, что в ближайшее время и художники из Казахстана смогут провести выставку изобразительных работ в Туркменистане. Впрочем, туркменские мастера представили на суд нашего зрителя не только картины. На вернисаже можно увидеть произведения декоративно-прикладного искусства. Всего – около 50 творений. Среди авторов – как знаменитые, так и начинающие художники, творчество которых сформировалось уже за годы нейтралитета страны. В основном это выпускники Государственной академии художеств РТ – детища независимости Туркменистана. Учебное заведение было открыто в 1994 году с подачи художников-«шестидесятников», тем самым открывших дорогу целому поколению молодых, талантливых живописцев, графиков, ваятелей, дизайнеров и архитекторов.Директор музея Дархан Мынбай в свою очередь подчеркнул, что подобные выставки братских народов скоро станут для нас традиционными, и в музее можно будет увидеть всю палитру культурных направлений Центрально-Азиатского региона. Более того, это позволит еще больше сплотить наши народы, даст новый импульс к развитию добрососедских отношений. Солидарность с ним проявил и ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.– Мы имеем единые корни и общую границу, – подчеркнул он. – Поэтому подобные встречи важны для обеих сторон.Многие из привезенных работ – из Фонда изобразительного музея Туркменистана. И это не только масло и холст. Здесь также можно увидеть работы, исполненные в «потерянном» стиле миниатюры. А еще казахстанскому зрителю будет дана возможность поближе познакомиться с творчеством современных графиков Туркменистана. В числе заявленных авторов – Чары Амангельдыев, Ярлы Байрамов, Какаджан Оразнепесов, Евгения Адамова, Гунча Мурадова и другие.