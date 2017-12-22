​Мировой опыт на вооружение

Берик Имашев и Ёнг-Хи Ким обсудили вопросы, связанные с изменением статуса A-WEB, – из международной неправительственной организации она превратилась в международную межправительственную, а также аспекты сотрудничества с ЦИК РК в сфере электорального обучения, применения информационных технологий в избирательном процессе.

Берик Имашев подчеркнул, что Казахстан заинтересован оставаться членом ассоциации, поскольку участие в A-WEB позволяет ЦИК РК принимать участие в международном процессе электорального строительства, изучать и заимствовать позитивный мировой опыт в проведении демократических выборов. Также председатель Центризбиркома отметил, что в связи с этим Министерством иностранных дел началось согласование проекта Конвенции о трансформации A-WEB в межправительственную организацию.

Генеральный секретарь ассоциации Ёнг-Хи Ким высказал заинтересованность в создании сети образовательных центров A-WEB в различных регионах мира, включая страны СНГ, а также использовании информационных технологий в избирательных процессах Казахстана.

Берик Имашев проинформировал, что ЦИК РК включился в реализацию государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях цифровизации избирательных процессов (преж­де всего в части формирования списков избирателей), созданию высокотехнологичной инфраструктуры. На выборах депутатов Сената Парламента в июне 2017 года впервые была апробирована система электронной регистрации выборщиков, которая позволила обеспечить прозрачность и точность процесса голосования и подведения итогов.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.