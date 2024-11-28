Мировую премьеру оперы «Хан султан» представят в Алматы

Подробнее о новых творческих планах и достижениях НТОБ имени Абая рассказали в МКИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

29, 30 ноября и 1 декабря театр представит мировую премьеру оперы «Хан султан». События оперы разворачиваются во время образования «Золотой Орды» – крупнейшего государства средневековья. Главная героиня оперы – Хан Султан. Она же – одна из выдающихся правителей Золотой Орды.

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая сыграл важную роль в развитии мировой музыкальной и балетной культуры, отмечают в Минкультуры. Коллектив театра продемонстрировал высокий уровень мастерства и успешную реализацию своих творческих планов.

В честь 90-летия со дня основания театра были представлены две значимые программы: опера «Абай» и концерт «Вечер симфонической и вокальной музыки».

Одним из значительных достижений стали успешные гастроли театра в городе Туркестан, где были представлены яркие спектакли. Среди них опера «Кыз Жибек» и балет «Открывая Баха» и «Болеро».

Особое внимание в 2024 году привлекла обновленная постановка балета «Сильфида». Балет, представленный в новой интерпретации, позволил раскрыть балетные и хореографические традиции в современной трактовке. Мастер-классы, проведенные Ульяной Лопаткиной, примой-балериной Мариинского театра, а также Акрамом Ханом, знаменитым британским хореографом, предоставили уникальную возможность для молодых танцоров театра.

Солисты театра добились значительных успехов на международных конкурсах, завоевав награды и признание на таких престижных платформах, как Grand Prix Надежда в Москве. Богдан Вербовой стал лауреатом первой премии, Акыл Жуас третьей премии на международном конкурсе. А на IX международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля в Баку Максат Саматов удостоен II премии, Нургалым Аманбай был награжден на конкурсе «Опералия 2024 Пласидо Доминго» в Мумбае.

Вместе с тем, успехи на международном конкурсе вокалистов Нуржамал Усенбаевой подтвердили талант казахстанских певцов: Балуан Беркенов завоевал II премию, а Нургалым Аманбай - III премию. А в международном конкурсе артистов балета Budapest Ballet Grand Prix в Будапеште ведущий солист балета Богдан Вербовой стал лауреатом первой премии, Ариса Хасимото удостоена специального приза Special recognition award.

К 100-летию народного артиста СССР Сыдыка Мухамеджанова и 130-летию великого писателя Сакена Сейфуллина была представлена опера «Жумбак кыз». Также в честь 75-летия заслуженного деятеля Казахстана и заслуженного артиста России Рената Салаватова была представлена опера «Иоланта», ставшая еще одним ярким событием в культурной жизни.

Эти достижения еще раз подчеркивают высокий уровень подготовки артистов Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, а также их вклад в развитие мировой музыкальной и балетной культуры.