Многолетнюю пшеницу выводят в Казахстане

Казахстанский ученый выводит на рынок многолетнюю пшеницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Декан факультета биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби ассоциированный профессор доктор биологических наук Меруерт Курманбаева вошла в число обладателей государственной научной стипендии 2023 года.

Ученый представила на конкурс научный проект «Внедрение многолетней пшеницы в земледелие для сохранения биоразнообразия и плодородия почв на юге и юго-востоке Казахстана».

Цель проекта – вывести на рынок многолетнюю пшеницу, эффективную с экологической и экономической точки зрения. По словам руководителя проекта, в настоящее время однолетняя пшеница, несмотря на обильный урожай, приводит к повреждению почвы. Кроме того, при посеве однолетней пшеницы ежегодно тратится много средств. А многолетняя пшеница, предложенная Меруерт Курманбаевой, защищает почву от эрозии, не требует ежегодной вспашки и посевных работ.

«Одним из национальных брендов Казахстана является пшеница. Многолетнюю пшеницу высевают только один раз, она дает урожай в течение 5-6 лет. Это очень выгодно для нашей страны. В настоящее время более 40 научных центров по всему миру занимаются исследованиями многолетних культур. Впервые мы изучали многолетнюю пшеницу в Казахстане. Мы уверены, что результаты проекта будут востребованы на рынке. Преимущество многолетних культур перед однолетними заключается в том, что у них хорошо развитая корневая система. Кроме того, они оказывают большое влияние на улучшение качества почвы, повышают поглощение углерода, обеспечивают проникновение воды. А также помогают решить проблему дефицита кормов в стране», – пояснила Меруерт Курманбаева.

Сегодня ученые КазНУ получили патент на научный проект. Сейчас ведется работа по коммерциализации.