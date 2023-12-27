Многолетнюю пшеницу выводят в Казахстане

Сельское хозяйство
126
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанский ученый выводит на рынок многолетнюю пшеницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Декан факультета биологии и биотехнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби ассоциированный профессор доктор биологических наук Меруерт Курманбаева вошла в число обладателей государственной научной стипендии 2023 года.

Ученый представила на конкурс научный проект «Внедрение многолетней пшеницы в земледелие для сохранения биоразнообразия и плодородия почв на юге и юго-востоке Казахстана».

Цель проекта – вывести на рынок многолетнюю пшеницу, эффективную с экологической и экономической точки зрения. По словам руководителя проекта, в настоящее время однолетняя пшеница, несмотря на обильный урожай, приводит к повреждению почвы. Кроме того, при посеве однолетней пшеницы ежегодно тратится много средств. А многолетняя пшеница, предложенная Меруерт Курманбаевой, защищает почву от эрозии, не требует ежегодной вспашки и посевных работ.

«Одним из национальных брендов Казахстана является пшеница. Многолетнюю пшеницу высевают только один раз, она дает урожай в течение 5-6 лет. Это очень выгодно для нашей страны.

В настоящее время более 40 научных центров по всему миру занимаются исследованиями многолетних культур. Впервые мы изучали многолетнюю пшеницу в Казахстане. Мы уверены, что результаты проекта будут востребованы на рынке.

Преимущество многолетних культур перед однолетними заключается в том, что у них хорошо развитая корневая система. Кроме того, они оказывают большое влияние на улучшение качества почвы, повышают поглощение углерода, обеспечивают проникновение воды. А также помогают решить проблему дефицита кормов в стране», – пояснила Меруерт Курманбаева.

Сегодня ученые КазНУ получили патент на научный проект. Сейчас ведется работа по коммерциализации.

#сельское хозяйство #наука #МНВО #пшеница

Популярное

Все
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи вручили в Туркестане
Тепло. Еще теплее...
«Я знаю, что я живу…»
Гамарджоба, айналайын!
Телефонные мошенники пытались обмануть главного полицейского СКО
У водовода… без воды
Культура и СМИ: векторы развития
Выход из «коммунального пике»
Трансформация казахстанской армии
Мангистауская область в 2023 году. Перспективные проекты общемирового масштаба
Кызылординская область в 2023 году. Индустрия, инновации, инвестиции
Цены за минуту разговора завышали сотовые операторы – АЗРК грозит им расследованием
Итоги года: усиление Западной энергозоны и запуск новых месторождений
Роналду сравнялся с Месси по количеству дублей за карьеру
80 лет Auezov University: достижения и перспективы
Долги по микрокредитам: для МФО изменят правила
Дорожных полицейских в Стамбуле пересадят на Porsche и Bentley
18-летнего жителя ВКО задержали по подозрению в пропаганде терроризма
12 детей совершили суицид в Мангистауской области в этом году
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Из ничего и будет ничего
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Утверждены правила микрокредитования в селах и малых городах
Тепличным хозяйствам Шымкента и Туркестанской области начал…
Планы по реализации программы "Ауыл аманаты" на 2024 год об…
В Казахстане будут возрождать Костанайскую породу лошадей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]